Afición de Costa Rica tiene cautivadas a semifinalistas del Mundial Femenino Sub-20

España es un equipo muy completo que porta el cartelón de favorito en el Mundial Femenino Sub-20. (Selección Española Femenina de Fútbol)

Japón, Brasil, Países Bajos y España están en las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 por méritos propios.

De esas selecciones, ninguna es más favorita que otra, porque en realidad han demostrado que son equipazos.

Pero este jueves se definirá cuáles son los dos países que llegarán a la gran final del Mundial Femenino Sub-20, pactada para el domingo, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

Este jueves, España se enfrentará a Países Bajos, a partir de las 4:30 p. m. en la Joya de La Sabana. Ahí mismo, a las 8 p. m., Brasil se enfrentará a Japón.

Como parte del protocolo oficial de la FIFA, este miércoles se efectuó la rueda de prensa de rigor. Pedro López y Ana Tejada acudieron en representación de España.

Jessica Torny y Kim Everaerts fueron por Holanda; Jonas Urías y Bruna Santos por Brasil e Ibuki Nagae y Futoshi Ikeda por Japón.

Ahí, técnicos y jugadoras mostraron su agradecimiento al pueblo costarricense por arroparlas durante este Mundial, porque en todos los partidos la afición se ha hecho presente y que esta competición ha sido una gran experiencia por eso.

“Cada vez que competimos en un partido, los fanáticos en Costa Rica y en Japón los sentimos muy cercanos, que nos apoyan y lo agradecemos, el equipo, el personal, agradecemos el apoyo de los fanáticos y quiero expresarles toda mi gratitud. Queremos crear un buen ambiente y aquí la afición ayuda a crear ambiente con las jugadoras. Agradecemos mucho el apoyo”, expresó el técnico de Japón, Futoshi Ikeda.

Las niponas son las actuales campeonas mundiales de la categoría y es claro que con su disciplina y su talento quieren revalidar la corona.

“Hace cuatro años no sabíamos nada de la pandemia y hubo preparación que logramos hacer antes. Este equipo que tenemos hoy, debido a la pandemia, no ha podido participar en muchas competencias internacionales, pero hubo campamentos nacionales en Japón”, detalló Ikeda.

Indicó que la capacidad de las jugadoras de entender los juegos, la técnica y la superioridad en estas cosas es una característica muy propia de Japón.

“Cada vez que ganamos un partido en este Mundial, ellas pueden crecer. El equipo actual está creciendo cada vez más, esa es mi impresión”.

En el caso de Brasil, también se espera mucho de las campeonas de Sudamérica, que dicho sea de paso, han tenido bastante apoyo en las gradas.

“La afición se identifica con los brasileños, es una energía especial, se ve a los aficionados que apoyan, son pura vida y las rivales son campeonas del mundo, imagínese las cualidades que tienen. Respetamos que han llegado hasta donde han llegado”, reflexionó Bruna Santos.

Según la directora técnica de Países Bajos, Jessica Torny, ellas han visto cada partido como una final, pero en lo particular, el duro desafío de este jueves se torna como una especie de revancha para ella.

“España será otra final, es un equipo muy fuerte. Yo cuento con siete años de experiencia a cargo de jóvenes y muchas veces he enfrentado a España en semifinales y hasta ahora no gano esos partidos, por eso este reto me gusta, porque yo quiero ganarle a España”, afirmó Jessica Torny.

Mientras que Kim Everaerts dijo: “Nosotros entramos en un grupo difícil, todos los partidos fueron difíciles, pero como equipo hemos crecido en este torneo. Cada partido lo recibimos a como viene y nos podemos el mismo objetivo”.

La jugadora española Ornella Vignola apuntó: “Estamos bien, hemos hecho un entrenamiento muy completo, con muchas ganas y al final es una oportunidad que no se presenta todos los días. Sabemos que nos enfrentamos a un rival potente, que le ha ganado a selecciones complicadas”.

Vignola asegura que aunque todas en el equipo saben que no la tendrán fácil ante Países Bajos, “estamos preparadas”.

“Estamos bien, con muchas ganas, el equipo está en un punto muy bueno y con mucha ilusión de llegar a la final”.