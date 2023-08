Ruta 32: el problema y la solución

Existe un problema en la ruta 32, en el trazado a través del parque Braulio Carrillo. Cuando fue construida, los cortes y taludes dejaron ver magníficas exposiciones de roca y capas. Mantos de lavas y piroclastos afloraron frescos y dejaron ver la estratigrafía y estructura del lado norte de la cordillera volcánica central.

Por razones de trabajo en el extranjero, no tuve oportunidad de levantar la sección geológica expuesta entre el Zurquí y el cruce hacia Sarapiquí, y no sé si quedó grabada para la historia, pero luego de unos años los taludes superiores de la carretera resplandecían de verdor, los magníficos afloramientos rocosos fueron rápidamente sustituidos por aún más magníficos y exuberantes mantos de árboles y bosques.

Alguien dijo que si se cierra durante un par de años, la ruta habrá que ir a buscarla con baquiano. Es decir, la capacidad de recuperación de la vegetación es extraordinariamente evidente.

Pero no hay bien que por mal no venga. La repoblación vegetal de los taludes también trajo consigo el constante y persistente desprendimiento de las coberturas de las laderas superiores, problema que cada año y en cada invierno ocasiona costosísimos cierres, onerosas acciones de limpieza y enormes pérdidas a la economía nacional, y se argumenta la inacción para solucionar un problema que la legislación no permite, porque no se puede intervenir el parque nacional.

Está claro que el problema es el desprendimiento de las coberturas de vegetación desde las caras superiores de los taludes. No ha ocurrido nunca —salvo en un pequeño trazo cerca del llamado teleférico— una falla por cortante de la rasante de la carretera, construida en casi su totalidad con corte rocoso.

Entonces, si el problema está claro, la solución también. Para no intervenir el parque, la solución no es evitar el desprendimiento (que es inevitable) de las coberturas superiores, sino evitar que tales desprendimientos ocasionen el cierre de la vía. ¿Como? Mediante la colocación —no construcción, sino colocación— de túneles falsos, una especie de techos inclinados hacia la ladera superior que permitan el flujo de materiales en ladera debajo de la carretera, y con suficiente ancho como para vías de cuatro carriles, en tramos cortos, modulares, con piezas prefabricadas y colocadas tramo a tramo sin cerrar la vía, en verano, los fines de semana, poco a poco, pero constantemente y sin mayor intervención en la vegetación de los taludes.

Costa Rica cuenta no solo con ingenieros expertos en estas labores, sino también con plantas de concreto prefabricado cercanas, con los equipos especializados de transporte de piezas de gran tamaño, con grúas de alta capacidad y con la consabida paciencia de los usuarios cuando se emprende la intervención de alguna ruta nacional.

Los túneles falsos, que no habrá que colocarlos en toda la ruta sino solo en los tramos más críticos y con mayor incidencia de desprendimientos, deberán diseñarse en forma modular, de tal forma que los materiales que se desprendan de los taludes superiores y que no sigan ladera abajo conformen poco a poco un talud amortiguador de caída de bloques, de baja pendiente, a un ángulo natural de reposo sobre el techo de las estructuras.

La ruta 32 es la mejor vía hacia el Caribe y probablemente la única con capacidad para soportar el tránsito pesado cuando termine de ampliarse a cuatro carriles, por cuanto su traza, su rasante, fue construida en corte y no en relleno.

Además, la existencia de esta autopista nos abre la posibilidad de contar con pasos para el trasvase desde las cuencas del flanco norte del parque nacional hacia el área metropolitana.

Estas aguas, que inevitablemente fluyen hacia los ríos del Caribe y se pierden sin que nadie las aproveche, son una de las fuentes principales para abastecer el crecimiento futuro de la zona más poblada del país. Dos problemas con una solución.

rprotti@geotestcr.com

El autor es geólogo, consultor privado en hidrogeología y geotecnia desde hace 40 años. Ha publicado artículos en la Revista Geológica de América Central y en la del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).