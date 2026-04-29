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Editorial: ‘Red de cuido’ y favores: el legado de impunidad del bloque chavista-fabricista

Se configuró una dinámica de impunidad cruzada o, en palabras de uso común, una ‘red de cuido’ para blindarse unos a otros

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Por La Nación
Rodrigo Chaves, Marulin Azofeifa, Pilar Cisneros y Fabricio Alvarado
Rodrigo Chaves, Marulin Azofeifa, Pilar Cisneros y Fabricio Alvarado (Archivo LN/Fotocomposición)







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