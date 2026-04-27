Política

Pilar Cisneros justifica ausencia de fracción de gobierno que salvó a Fabricio Alvarado: ‘Estábamos almorzando’

El Congreso no pudo sesionar para conocer la eventual sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual por falta de cuórum

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Aarón Sequeira
Pilar Cisneros dice que "no les dio tiempo" a la fracción chavista de llegar a la sesión en que se discutiría una sanción a Fabricio Alvarado.
Pilar Cisneros dice que "no les dio tiempo" a la fracción chavista de llegar a la sesión en que se discutiría una sanción a Fabricio Alvarado. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pilar CisnerosFabricio Alvaradoabuso sexualMarulin Azofeifa
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.