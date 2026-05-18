Editorial

Editorial: Archivo del caso de Fabricio Alvarado deja un desalentador mensaje y una potente lección

Con lo sucedido, queda reducido a la inutilidad el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas, promulgado en 2021

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Por La Nación
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
El hoy exdiputado Fabricio Alvarado (de pie, al frente), denunciado por hostigamiento sexual por la también exlegisladora Marulin Azofeifa, logró evitar una eventual amonestación ética pública. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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