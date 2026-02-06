Sector público reporta una denuncia por hostigamiento sexual cada 24 horas: el MEP lidera la lista

La Defensoría reporta 33 denuncias por hostigamiento sexual en el sector público. Más de la mitad se concentra en el MEP. (Imagen con fines ilustrativos).

El sector público arrancó el 2026 con 33 denuncias por hostigamiento sexual, lo que equivale a una comunicación cada 24 horas, según datos de la Defensoría de los Habitantes. Las quejas se registraron en instituciones bajo su ámbito de competencia durante enero y los primeros días de febrero.

De acuerdo con la Defensoría, más de la mitad de los casos se concentraron en el Ministerio de Educación Pública, con 18 denuncias, equivalentes al 54,55% del total. Le siguió la Caja Costarricense de Seguro Social, con 10 casos (30,30%).

El resto de las denuncias se distribuyó en el Ministerio de Seguridad Pública, con 2 casos (6,06%), y en el Banco Nacional, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Cuerpo de Bomberos, cada uno con 1 caso (3,03%).

La Defensoría señaló que el hostigamiento sexual constituye una conducta indeseable y discriminatoria por razón de sexo, que atenta contra la dignidad de mujeres y hombres en los ámbitos laborales y educativos, tanto públicos como privados. Indicó que cada institución debe contar con políticas de prevención, investigación y sanción.

Para el trámite de estas denuncias, la entidad recordó que debe existir un procedimiento interno adecuado y efectivo, que garantice el derecho a denunciar, la confidencialidad del proceso y la aplicación de sanciones cuando se determinen responsabilidades, sin perjuicio de acciones legales adicionales para las personas afectadas.

Al 4 de febrero de 2026, 22 expedientes (66,67%) permanecían pendientes de resolución, mientras 11 casos (33,33%) ya se encontraban resueltos. Las sanciones aplicadas incluyeron amonestaciones escritas, suspensiones y despidos sin responsabilidad patronal. La Ley 7476, que regula esta materia, se promulgó el 3 de febrero de 1995, por lo que en esta semana cumplió 31 años de vigencia.

Según la Defensoría, la comparación interanual mostró una disminución del 31,25% en enero. En ese mes de 2025 se reportaron 48 denuncias, frente a 33 en enero de 2026, una reducción de 15 casos. La Defensoría advirtió que esta variación puede responder a una reducción real de la incidencia o a cambios en los niveles de denuncia.

El MEP mantuvo la mayor cantidad de casos en ambos periodos. En enero de 2025 registró 31 denuncias (64,58%), de las cuales 15 correspondieron a personas menores de edad. En enero de 2026, el ministerio sumó 18 casos (54,55%), con 11 denuncias de víctimas menores de edad.

Durante enero de 2025, las denuncias se distribuyeron en 10 instituciones, muchas con un solo caso. En enero de 2026, los reportes se concentraron en 6 entidades, lo que reflejó una mayor concentración institucional.

La Defensoría enfatizó la necesidad de fortalecer la prevención y la sensibilización, así como de garantizar mecanismos de denuncia accesibles y eficaces para toda la población, ante una problemática que persiste en el sector público.

Según la definición oficial, el hostigamiento sexual comprende conductas sexuales escritas, verbales, no verbales o físicas, indeseables para quien las recibe, reiteradas o aisladas, que interfieren de forma sustancial con el desempeño laboral. Se trata de una manifestación de violencia de género, que afecta en su mayoría a mujeres.