Sector público reporta una denuncia por hostigamiento sexual cada 24 horas: el MEP lidera la lista

Datos oficiales muestran una denuncia diaria por hostigamiento sexual en instituciones públicas durante enero de 2026

Por Damián Arroyo C.
La Defensoría reporta 33 denuncias por hostigamiento sexual en el sector público. Más de la mitad se concentra en el MEP.
La Defensoría reporta 33 denuncias por hostigamiento sexual en el sector público. Más de la mitad se concentra en el MEP. (Imagen con fines ilustrativos). (Canva/Canva)







