‘Una vez más, el Estado le falla’: abogados de Marulin Azofeifa cuestionan a Yara Jiménez por archivar caso de Fabricio Alvarado

Los abogados David Delgado y Carolina Hidalgo criticaron que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, acogiera un criterio que frenó el trámite de los informes sobre el caso del exdiputado Fabricio Alvarado.

Los abogados de Marulin Azofeifa, David Delgado y Carolina Hidalgo, cuestionaron este jueves que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, archivara los informes de la comisión especial que investigó las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. A su criterio, la decisión “da la espalda a una víctima de acoso sexual”.

En un comunicado de prensa, la representación de Azofeifa lamentó que “una vez más, el Estado le falla” a la denunciante y aseguró que la resolución envía “un mensaje profundamente peligroso” para las personas sobrevivientes de violencia sexual: “denunciar no garantiza justicia ni respeto, denunciar implica volver a enfrentar estructuras de poder que minimizan, silencian y revictimizan”.

Este jueves, la presidenta del Congreso aludió a un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, el cual concluyó que no correspondía continuar el trámite en el Plenario Legislativo debido a que Alvarado ya no ejerce como diputado.

Esto, pese a otro criterio de la Dirección de Asesoría Legal del Congreso, que señaló que dichos informes debían seguir su curso en el plenario, aunque el exlegislador ya no ocupara una curul.

“La Asamblea Legislativa tenía la oportunidad histórica de enviar un mensaje claro contra el abuso, el acoso y las violencias sexuales. Sin embargo, decidió actuar desde la indiferencia y la omisión”, indicó el equipo legal de Azofeifa.

La representación legal también sostuvo que el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa establece que el requisito es que la persona denunciada ostente la condición de diputado al momento de activarse el procedimiento, sin exigir que continúe en el cargo hasta la votación final.