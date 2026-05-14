Política

‘Una vez más, el Estado le falla’: abogados de Marulin Azofeifa cuestionan a Yara Jiménez por archivar caso de Fabricio Alvarado

Representación legal aseguró que la Presidencia legislativa ignoró un criterio jurídico que respaldaba continuar el trámite de los informes en el plenario

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Por Cristian Mora
David Delgado y Carolina Hidalgo
Los abogados David Delgado y Carolina Hidalgo criticaron que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, acogiera un criterio que frenó el trámite de los informes sobre el caso del exdiputado Fabricio Alvarado. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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