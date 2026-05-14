Yara Jiménez sepulta proceso sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado y lo salva de sanción ética

A Fabricio Alvarado se le tomó la indagatoria, el martes, en la Fiscalía General de la República, dentro del expediente judicial sobre presunto abuso sexual.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, sepultó los informes de la comisión especial sobre el presunto abuso sexual cometido por el exdiputado Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), pese al criterio de la Dirección de Asesoría Legal del Congreso, que señaló que dichos informes debían seguir su curso en el plenario.

En su criterio, Jiménez citó también un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, de este jueves 14 de mayo, donde se dijo que la Asamblea Legislativa pierde su capacidad sancionadora, cuando el denunciado pierde su investidura como legislador.

Así lo anunció este jueves, en el plenario legislativo, la presidenta de la Asamblea, decisión que fue apelada por las cuatro fracciones del autodenominado bloque democrático: Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Los anteriores diputados impidieron que se tomara una decisión sobre dichos informes, dos de los cuales sugieren la sanción para Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exlegisladora Marulin Azofeifa, no solo cuando ella fue congresista, sino también como asesora de la fracción anterior (2022-2026).

El anterior presidente legislativo, Rodrigo Arias, había señalado el lunes 27 de abril, primero, y luego el martes 28, para hacer la discusión.

Sin embargo, la ausencia de los ocho legisladores chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la mitad del PUSC, los seis de Nueva República e independientes aliados del gobierno anterior impidió que se diera esa votación, dos días seguidos.

Ahora, la presidenta oficialista del Congreso envía al archivo dicho expediente.

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