Política

Yara Jiménez sepulta proceso sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado y lo salva de sanción ética

Presidenta legislativa dio a conocer una resolución, este jueves, sobre los tres informes que emitió la comisión investigadora del presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a exdiputada

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Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado
A Fabricio Alvarado se le tomó la indagatoria, el martes, en la Fiscalía General de la República, dentro del expediente judicial sobre presunto abuso sexual. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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