Asamblea Legislativa deberá discutir sanción contra Fabricio Alvarado aunque ya no sea diputado

La Asesoría Legal del Congreso hizo una recomendación sobre los informes de la investigación a Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual.

El Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa emitió un criterio contundente, a solicitud de la presidenta del Congreso, la oficialista Yara Jiménez, donde establece que los informes de la comisión especial investigadora sobre presunto hostigamiento sexual cometido por el exdiputado Fabricio Alvarado tienen que conocerse en el plenario legislativo, a pesar de que ya el denunciado no tenga la condición de legislador.

El criterio de ese despacho, enviado al jefe de despacho de Yara Jiménez, Gustavo Rivera, desde el pasado jueves 7 de mayo, establece que los informes de la comisión investigadora sobre presunto hostigamiento tienen la misma naturaleza jurídica que los informes de los órganos investigadores establecidos con base en el inciso 23 del artículo 121 de la Constitución Política.

Es decir, que deben conocerse en el pleno del Congreso bajo las mismas reglas dispuestas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Adicionalmente, la Asesoría Legal del parlamento determinó que, como la naturaleza jurídica de la sanción que se le impondría a Alvarado es de carácter ético, según lo establecido en el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, “no es necesario, ni material ni jurídicamente, que la persona diputada se encuentre en el ejercicio de sus funciones”.

“Lo requerido jurídicamente es que el hecho generador de la denuncia se hubiese cometido cuando esa persona era diputada”, explica el criterio de la Asesoría Legal.

En el documento, contenido en el oficio AL-DALE-PRO-0078-2026, firmado por Freddy Camacho Ortiz, gerente de la Asesoría Legal, se explica que los tres informes presentados por la comisión especial investigadora “pueden seguir su trámite ordinario en el plenario legislativo, a pesar de que el señor Fabricio Alvarado Muñoz ya no se encuentra acreditado ni activo como diputado de la República, por haber fenecido su periodo constitucional 2022-2026″.

Tal como se lo informó la presidenta legislativa este lunes, a los jefes de las fracciones parlamentarias, entregará los informes de la comisión investigadora, en sobre cerrado, a los nuevos diputados, este martes. De hecho, les hizo la advertencia de que, por reglamentación, se trata de informes confidenciales que no pueden ser compartidos públicamente.

Jiménez también les dijo que, este jueves, dará a conocer su resolución sobre el caso, en la que podría fijar una fecha para discutir los informes en el plenario del Congreso.

Dos de los tres informes de la comisión investigadora recomiendan imponerle a Alvarado la amonestación ética pública, por sus presuntas conductas de hostigamiento sexual hacia la exdiputada y entonces asesora legislativa, Marulin Azofeifa Trejos.

El otro informe, firmado por una excompañera de Fabricio Alvarado, Olga Morera, recomienda no sancionarlo, alegando que la denuncia se encuentra en sede judicial. Ese criterio fue apoyado por el diputado chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Waldo Agüero.