Política

Asamblea Legislativa deberá discutir sanción contra Fabricio Alvarado aunque ya no sea diputado

Yara Jiménez, presidenta legislativa, dará a conocer su resolución este jueves, en el plenario, donde podría definir una fecha para conocer los tres informes de la comisión investigadora

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Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado
La Asesoría Legal del Congreso hizo una recomendación sobre los informes de la investigación a Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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