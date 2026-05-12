Fabricio Alvarado guarda silencio a la salida de indagatoria por presunto abuso sexual: esto dijo su abogado

El exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), se presentó ante la Fiscalía General, a solicitud del Ministerio Público, para hacer la indagatoria dentro del expediente judicial sobre presunto abuso sexual que se tramita en ese despacho.

El exdiputado Fabricio Alvarado rechazó contestar preguntas ni emitir algún comentario, este martes, a la salida de la Fiscalía General de la República, donde se le tomó la declaración indagatoria dentro del expediente que acumula tres denuncias sobre presunto abuso sexual.

El exlegislador evangélico entró a las 7:30 a. m. y salió de esa oficina a las 9:04 a. m., en compañía de su abogado, Eric Ramos, quien contestó preguntas de los medios sobre la indagatoria.

El representante legal confirmó que el expediente, ahora que Alvarado ya no es congresista, pasa ya a la vía de trámite ordinario, es decir, ya no está en manos del fiscal general, Carlo Díaz.

“Detalles del caso no puedo dar, porque estamos bajo la regla del artículo 295 (del Código Procesal Penal)”, dijo Ramos, quien agregó que el Ministerio Público y el fiscal general tienen la posibilidad de mantener cualquier causa, por lo que no aclaró si el expediente pasará a la Fiscalía de Género.

Ramos evitó decir si Alvarado hizo una declaración sobre las acusaciones o si respondió preguntas, pero sí comentó que la declaración indagatoria está diseñada para ciertas situaciones que se cumplieron.

Fabricio Alvarado rinde declaración indagatoria en la Fiscalía

El abogado añadió que el fiscal no está obligado a hacer preguntas ni está diseñada la declaratoria para eso. “Parte de la indagatoria es informar de las causas que existen, la prueba que existe y la posibilidad de declarar o abstenerse de declarar. La fiscal cumplió con todos los procedimientos que establece la ley”, dijo el representante legal del excandidato presidencial.

Sobre la solicitud de imposición de medidas cautelares presentada ante el Ministerio Público de parte los abogados de Marulin Azofeifa y Alicia Castillo, Eric Ramos cuestionó que realmente sean necesarias.

“Eso es un tema de necesidad procesal. Cuál va a ser la necesidad de cualquier tipo de medida, si nos apersonamos desde el año pasado, cada vez que se ha presentado una denuncia nos hemos apersonado de manera voluntaria. Lo cierto es que el viaje estaba programado incluso desde febrero de este año”, dijo Ramos.

El abogado de Alvarado aseguró que habían informado al Ministerio Público, de previo, las razones por las cuales el exdiputado saldría de país a partir del 30 de abril, dijo que las publicaciones sobre el exdiputado era inconveniente y que el “litigio en la prensa es totalmente inconveniente”, pues alegó que hay sesgos y prejuicios.

Ramos agregó que “la vía correcta” es dirimir las denuncias ante las autoridades judiciales y jurisdiccionales, y enfatizó que “eso es lo que ha hecho don Fabricio”. También adujo que el político no ha hecho ninguna manifestación de ningún tipo en contra de las tres denunciantes.