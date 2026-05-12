Política

Fabricio Alvarado guarda silencio a la salida de indagatoria por presunto abuso sexual: esto dijo su abogado

Exdiputado Fabricio Alvarado se presentó en la Fiscalía General de la República, a las 7:30 a. m. y salió a las 9:04 a. m.; para que le tomaran la indagatoria por presunto abuso sexual

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Por Aarón Sequeira
El exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), se presentó ante la Fiscalía General, a solicitud del Ministerio Público, para hacer la indagatoria dentro del expediente judicial sobre presunto abuso sexual que se tramita en ese despacho.
El exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), se presentó ante la Fiscalía General, a solicitud del Ministerio Público, para hacer la indagatoria dentro del expediente judicial sobre presunto abuso sexual que se tramita en ese despacho. (Alonso Tenorio /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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