Política

Fabricio Alvarado fue captado en aeropuerto de Panamá a un día de que venza su inmunidad: este sería su destino

El diputado salió de Costa Rica, según confirmó Migración. Alvarado es acusado de presunto abuso sexual contra la exlegisladora Marulin Azofeifa

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Por Sebastián Sánchez y Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado fue captado en aeropuerto de Panamá.
Fabricio Alvarado fue captado en aeropuerto de Panamá. (Cortes/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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