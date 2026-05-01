Fabricio Alvarado fue captado en aeropuerto de Panamá a un día de que venza su inmunidad: este sería su destino

El todavía diputado Fabricio Alvarado fue captado haciendo escala en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, y se dirigiría hacia Argentina.

Según fuentes de La Nación, Alvarado se encontraría en una sala cuya única puerta asignada es a Buenos Aires, capital argentina.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el legislador registró su salida del país este 30 de abril, solo un día antes que se quede sin inmunidad con el vencimiento de su nombramiento como legislador.

Fabricio Alvarado sale de Costa Rica

Alvarado abandona el país después de que el pasado martes 29 de abril evitara que la Asamblea Legislativa votara sobre una eventual amonestación ética pública en su contra, por una denuncia por presunto abuso sexual tramitada en el Congreso.

Esto lo logró gracias a que los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y afines se ausentaran de la sesión legislativa. Esto provocó que no se alcanzara el cuórum, pese a esto, 33 legisladores presentes ese día se levantaron para sancionar simbólicamente a Alvarado.

La denuncia en su contra fue presentada por la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa. Al diputado conservador se le siguen, al menos, dos causas por presuntos delitos sexuales en vía penal.

Minutos antes de que Alvarado abandonara el país, el abogado de Azofeifa, David Delgado, alertó en redes sociales que el legislador había sido visto en el aeropuerto.

El equipo legal de Azofeifa anunció acciones legales, incluso mediante mecanismos internacionales, para garantizar que el legislador enfrente la investigación.

Ante una consulta de La Nación, el departamento de prensa de Nueva República indicó que se trata de un viaje personal y que el diputado regresará la próxima semana.

“El viaje no tiene relación alguna con esa denuncia”, señalaron.