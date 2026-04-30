Fabricio Alvarado sale de Costa Rica días después de evitar sanción en la Asamblea por denuncia de presunto abuso sexual

El diputado Fabricio Alvarado salió del país el 30 de abril, según datos de Migración, en medio de cuestionamientos por una denuncia en su contra.

El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, salió de Costa Rica este jueves, luego de que la alianza entre legisladores chavistas-fabricistas evitara el pasado martes 29 de abril que la Asamblea Legislativa votara sobre una eventual amonestación ética pública en su contra, relacionada con una denuncia presentada por un presunto abuso sexual.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el legislador registró su salida del país este 30 de abril.

Se trata de una denuncia interpuesta por la exdiputada y asesora legislativa, Marulin Azofeifa.

Minutos antes de que Alvarado dejara el país, David Delgado, el abogado de Azofeifa, alertó en redes sociales que el legislador había sido visto en el aeropuerto, a pocas horas de que perdiera su inmunidad.

Noticia en desarrollo