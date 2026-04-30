Política

Fabricio Alvarado sale de Costa Rica días después de evitar sanción en la Asamblea por denuncia de presunto abuso sexual

Según Migración, el diputado dejó Costa Rica este 30 de abril, dos días después de que un bloque chavista-fabricista evitó que el Congreso avanzara en una eventual sanción ética

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Por Cristian Mora
Fabricio Alvarado
El diputado Fabricio Alvarado salió del país el 30 de abril, según datos de Migración, en medio de cuestionamientos por una denuncia en su contra. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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