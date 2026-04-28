Política

‘¡Cobardes!’: diputados arremeten contra chavistas y aliados por impedir votación sobre sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

La sesión se cayó por falta de cuórum, luego de que 23 diputados no se presentaran al plenario

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Por Lucía Astorga
28/04/2025, San José, Asamblea Legislativa, ultima sesión de plenario.
Pese a que la sesión del plenario no se pudo realizar, los diputados continuaron sentados en sus curules y desde estos espacios externaron críticas contra el oficialismo y sus aliados. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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