Política

Yara Jiménez toma decisión sobre proceso contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Presidenta legislativa hizo un anuncio este lunes: entregará informes a nuevos diputados y el jueves anunciará una fecha para votar el asunto

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Por Aarón Sequeira
Diputados, plenario legislativo, 11 de mayo 2026
Diputados en el plenario legislativo, 11 de mayo 2026 (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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