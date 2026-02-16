Editorial

Editorial: Si el Congreso va a exigir cuentas, que empiece dando el ejemplo

La nueva Asamblea que asumirá funciones el 1.° de mayo recibirá a por lo menos 12 legisladores que llegan con causas penales abiertas. ¿Qué hará el Congreso cuando deba decidir sobre el levantamiento de inmunidades o cuando enfrente eventuales faltas graves al deber de probidad de alguno de sus miembros?

Por La Nación
Si la Asamblea Legislativa quiere recuperar confianza, debe empezar por casa. (Aarón Sequeira)







