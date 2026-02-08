Asamblea Legislativa abre investigación a Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual a exdiputada

La Asamblea Legislativa le abrió esta semana una investigación al jefe de la fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, por un presunto acoso sexual a una funcionaria: Marolin Azofeifa, quien fue diputada de ese mismo partido.

Dicha pesquisa inició luego de que Azofeifa denunció públicamente el supuesto acoso y comportamientos inadecuados del legislador y excandidato presidencial, tanto cuando ella era legisladora (2018-2022) como en la época en que ha sido asesora de confianza de la bancada, en el despacho del diputado Yonder Salas.

De hecho, ella denunció lo ocurrido ante el Directorio legislativo, en una gestión dirigida al presidente del Congreso, Rodrigo Arias; al gerente de Recursos Humanos, Juan José Chotto; y la Gerencia General.

Este jueves, en la reunión semanal de las jefaturas de fracción, Arias hizo un receso de 15 minutos para explicar la situación a los voceros partidarios y, además, les solicitó que presenten los nombres de los diputados que integrarán el órgano investigador, el cual debe tener cinco miembros y emitir una recomendación sobre el caso, en un corto plazo. Aún no se sabe quienes serán.

Denuncia previo a debate

Azofeifa hizo la denuncia pocos minutos antes del debate presidencial de Noticias Repretel y Monumental, el 27 de enero pasado.

En un video compartido por Repretel, ella afirmó que decidió hablar después de que la hoy presidenta electa, Laura Fernández, denunciara hechos similares un día antes, durante el debate presidencial de Columbia.

“Cuando fui diputada, viví cosas que nunca imaginé vivir dentro de la Asamblea Legislativa. Cosas relacionadas con Fabricio Alvarado. Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto a una mujer.

“Durante mucho tiempo guardé silencio, porque él tenía poder, porque denunciar era exponerme, a mi familia y a mí misma. Porque, en política, muchas veces protegen al poderoso y nos desacreditan a nosotras”, explicó la exdiputada Azofeifa en el videoclip.

Posteriormente, en un comunicado, cuestionó el discurso moralista de Alvarado, a quien calificó como un hipócrita, pues se presenta públicamente como defensor de valores cristianos, mientras incurre en “conductas contrarias al respeto y la dignidad hacia las mujeres”.

“Me indigna y me enoja ver a Fabricio hablar de Dios, de moral, de valores, frente a cámaras y en conferencia de prensa, cuando las que hemos vivido acoso de él sabemos que la realidad es muy distinta. La fe no se usa como escudo. Los valores no se usan como discurso”, dijo la excongresista en su nota de prensa.

No obstante, esa no fue la primera vez que ella denunció el aparente acoso de Alvarado. Desde octubre, había remitido una carta a César Zúñiga Ramírez, tesorero de Nueva República, donde pidió trabajo a distancia hasta que termine este periodo legislativo, el 30 de abril de este año.

Zúñiga es ahora subgerente del Departamento de Participación Ciudadana del Congreso y, además, muy cercano a Fabricio Alvarado. De hecho, lo acompañó en el debate del canal ¡OPA! y ocupaba el primer lugar en la papeleta diputadil de la agrupación en San José.

En esa nota, Azofeifa detalló que ella pedía trabajo a distancia porque no se sentía segura en la oficina y porque la presencia de Alvarado le generaba una constante sensación de incomodidad, temor e impotencia, especialmente cuando estaba sola en la oficina, con el diputado.

Alvarado está ‘sorprendido’ y dice que no entiende

Esta semana, La Nación le pidió a Alvarado su reacción ante la denuncia de Azofeifa. Él expresó estar muy asombrado por lo que pasó en las últimas dos semanas de la campaña electoral y que entiende muy poco la denuncia de la excongresista.

“Esa situación, en particular, me tiene muy sorprendido. Sobra decir que es falso. Tendremos que reunirnos para ver cómo proceder. Estamos muy asombrados, no entendemos la razón por la que pudo haber salido con algo así. Tampoco es algo que me afane, lo conversaré con mis abogados, en su momento”, respondió Alvarado a este medio.