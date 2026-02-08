Política

Asamblea Legislativa abre investigación a Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual a exdiputada

Rodrigo Arias solicitó a las jefaturas de fracción los nombres de los cinco congresistas que integrarán el órgano investigador

Por Aarón Sequeira
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, afrontará una investigación interna en el Congreso por presunto acoso sexual. Foto: (Asamblea Legislativa /La Nación)







