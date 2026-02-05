Diputada electa del PPSO es investigada por presunto intento de soborno a una joven violada por su hijo

La diputada electa del Partido Pueblo Soberano, Ana Ruth Esquivel, es investigada en el Ministerio Público por presuntamente ofrecer un soborno a una joven víctima de violación por parte de su hijo.

CRHoy reportó este jueves que Esquivel habría ofrecido el soborno para que la joven se retractara de los hechos ocurridos en Costa de Pajaros, Puntarenas, el 5 de junio del 2022, cuando ella era menor de edad.

Por este caso fue condenado el hijo de la diputada electa, Jonathan Vargas Esquivel, a 14 años de prisión por un delito de violación y otro de privación de libertad. El día de los hechos, Vargas iba en un vehículo con la joven, la amenazó con violarla y ella logró huir, pero él la siguió y le dijo que si trataba de escapar la iba a matar, por lo que la menor de edad regresó al carro donde Vargas cometió el delito sexual.

Esquivel fue detenido en junio del 2025 y la investigación la mantiene abierta la Fiscalía de Puntarenas.