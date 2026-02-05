Política

Diputada electa del PPSO es investigada por presunto intento de soborno a una joven violada por su hijo

Hijo de la diputada fue condenado a 14 años de prisión por violación de menor de edad y privación de libertad

Por Yeryis Salas
diputada
La diputada fue electa en la provincia de Puntarenas. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)







PPSOElecciones 2026Soborno
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

