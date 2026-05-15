Política

Defensoría advirtió a Yara Jiménez que Congreso sí podía conocer caso de Fabricio Alvarado antes de archivar expediente

Oficio enviado a la presidenta legislativa indica que la salida del exdiputado no eliminaba la obligación de la Asamblea de conocer y resolver administrativamente la denuncia

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Por Cristian Mora
Yara Jiménez se convirtió en la candidata más inesperada para presidir la Asamblea Legislativa, bajo dominio del chavismo.
Yara Jiménez se convirtió en la candidata más inesperada para presidir la Asamblea Legislativa, bajo dominio del chavismo. (MAYNOR/Asamblea Legislativa)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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