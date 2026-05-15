Política

Oposición sobre blindaje a Fabricio Alvarado: Es incomprensible que Pueblo Soberano defienda a la persona que fue señalada por Laura Fernández

Voceros opositores cuestionan archivo de informes sobre denuncia contra Fabricio Alvarado y sostienen que el Congreso debía pronunciarse sobre el caso

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Por Lucía Astorga
Los cuatro jefes de fracción de la oposición criticaron con dureza la resolución de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, que archivó la denuncia contra Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual contra Marulin Azofeifa.
Los cuatro jefes de fracción de la oposición criticaron con dureza la resolución de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, que archivó la denuncia contra Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual contra Marulin Azofeifa. (Diseño Canva /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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