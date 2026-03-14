Política

Esta sería la sanción legislativa para Fabricio Alvarado, si diputados determinan que cometió hostigamiento sexual

Reglamento vigente establece un procedimiento específico para determinar la responsabilidad de legisladores o legisladoras en casos de agresión sexual

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
El plenario deberá votar el informe de la comisión especial, si este órgano emite una recomendación de sancionarlo, incluso si fuera de minoría. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabricio AlvaradoMarulin AzofeifaAbuso sexualHostigamiento sexual
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.