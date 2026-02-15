Política

Estos son los diputados encargados de investigar a Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual

La comisión especial tendrá un plazo de dos meses para rendir su informe, una vez que esté instalada por la presidencia legislativa

Por Aarón Sequeira
Estos son los diputados que van a investigar a Fabricio Alvarado por una denuncia de presunto acoso sexual. Alejandro Pacheco, del PUSC; Johana Obando, independiente; Waldo Agüero, chavista; Olga Morera, de Nueva República, y Rosaura Méndez, del PLN. (Archivo LN/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

