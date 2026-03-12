Mujer que denunció a Fabricio Alvarado lanza mensaje de apoyo a Marulin Azofeifa: ‘La apoyo y la felicito por alzar la voz’

Alicia Castillo, la mujer que denunció a Fabricio Alvarado por presuntamente abusar de ella cuando tenía 13 años, y el diputado 32, lanzó un mensaje de apoyo a la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa, esta semana, a través de sus redes sociales.

En un video publicado este lunes, Castillo aseguró que ella apoya a la exlegisladora y que la felicita por su decisión de alzar la voz contra las actuaciones inapropiadas que habría tenido hacia ella el diputado y excandidato presidencial.

“Yo quiero decirle a Marulin que yo le creo. (...) También les creo a todas las personas que, hace un par de meses, cuando salió en todos los medios de comunicación la denuncia que yo había puesto contra este señor, me escribieron para contarme sus experiencias desagradables con él”, dijo Castillo en su clip.

La denunciante también reconoció que da muchísimo miedo y puede ser muy intimidante alzar la voz contra personas que, durante muchísimos años, se han escudado en la religión y la política.

“Quiero que sepan que no están solas, que hay un grupo enorme de personas, de mujeres, que estamos dispuestas a apoyarlas, a escucharlas y a creerles”, dijo Alicia Castillo.

La joven enfatizó que no es obligación de ninguna víctima denunciar, pero aseguró que es importante recordar que “el silencio es el mejor amigo de los abusadores”.

“Somos nosotros las primeras que debemos alzar la voz y no permitir que ellos sigan en el poder, haciendo esto contra otras personas. No tengan miedo, no están solas. De nuevo, felicito a Marulin porque sé que está decisión no es fácil y requiere de muchísima valentía”, puntualizó la joven.

En octubre del año pasado, trascendió que Castillo había presentado una denuncia contra Fabricio Alvarado en febrero de 2025, por un supuesto delito de abuso sexual, que habría ocurrido en 2006.

En esa denuncia, se detalló que Alvarado habría abusado de Castillo en al menos 10 ocasiones, durante todo ese año, cuando era periodista y presentador de Noticias Repretel.

Los hechos que se le atribuyen a Alvarado habrían ocurrido en dos lugares: en la casa de la supuesta víctima y en un automóvil, y todos se habrían desarrollado en el transcurso del 2006.

El vínculo entre Alvarado y la familia de Castillo habría surgido en el 2004, cuando la dueña y pastora general de una iglesia en Desamparados lo conoció y lo invitó a cantar en su congregación. Ella es la mamá de la denunciante.

No obstante, los aparentes abusos habrían sucedido dos años después, cuando Alvarado ya era líder del grupo de alabanza del templo y el vínculo con la pastora era más estrecho.

En el caso de Marulin Azofeifa, hizo pública su denuncia contra Alvarado el pasado 27 de enero, por presunto acoso y comportamientos impropios, tanto cuando ella aspiraba a la diputación, a finales de 2017, como cuando fue legisladora y después, ya como asesora legislativa de la actual fracción de Nueva República.

El 4 de febrero, ella presentó la denuncia administrativa en la Asamblea Legislativa, y este lunes anunció la presentación de una denuncia penal contra Alvarado.

En el Congreso, una comisión de cinco diputados estudia el caso, de acuerdo con el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, con un plazo de dos meses para emitir una recomendación al plenario del Congreso.