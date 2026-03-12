Política

Fabricio Alvarado pidió a la Asamblea anular proceso por abuso sexual, el mismo día en que se fue a congreso sobre familia en República Dominicana

Diputado pidió declarar incompetencia de la comisión investigadora de cinco diputados, al alegar que Marulin Azofeifa llevó el caso a la vía penal

Por Aarón Sequeira y Natasha Cambronero
El diputado Fabricio Alvarado alegó que su denunciante, Marulin Azofeifa, prefirió la vía penal por encima de la judicial, pero en realidad ella no ha retirado ningún proceso contra el jefe de Nueva República. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

