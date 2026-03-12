‘Con mi silencio estaba siendo cómplice de las cochinadas que él hace’. Vea entrevista completa a Marulin Azofeifa sobre Fabricio Alvarado

La exdiputada Marulin Azofeifa brindó una entrevista a 'La Nación' el 9 de marzo, luego de presentar una denuncia contra Fabricio Alvarado, en la Fiscalía General. Foto:

En una entrevista exclusiva con La Nación, la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa Trejos narró las presuntas agresiones sexuales que sufrió a lo largo de ocho años, de manera constante, de parte del congresista y excandidato presidencial del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz.

Tras luchar contra el sentimiento de culpa y con el miedo de que nadie le creyera, porque él es “hijo de Dios” y representante de los valores de la familia, Azofeifa decidió hablar.

Lo hizo porque consideró que si seguía callando, sería “cómplice de las cochinadas que él hace”. Azofeifa concedió una entrevista a este diario, el lunes pasado, tras denunciar penalmente a Alvarado, ante la Fiscalía General.

En esa instancia, rindió testimonio durante ocho horas, el 10 de marzo frente a una fiscal especializada en género y una psicóloga de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos; además, fue juramentada por el fiscal general, Carlo Díaz.

Detalló los hechos ocurridos desde el 2018 y hasta la actualidad. El caso se tramita en la Fiscalía General porque Alvarado tiene inmunidad, al ser un miembro de los supremos poderes.

Además, de su testimonio, ella aportó pruebas documentales, como capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp y advertencias escritas enviadas a Alvarado.

A continuación la entrevista completa.