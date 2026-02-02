Elecciones 2026 marcan récord de mujeres en la Asamblea Legislativa de Costa Rica

La conformación del Congreso 2026-2030 marcará un récord de participación femenina, con 30 diputadas electas, de acuerdo con resultados preliminares del TSE.

La Asamblea Legislativa del periodo 2026-2030 contará con una participación histórica de mujeres, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tras los comicios de este domingo 1.° de febrero.

De confirmarse estos datos de forma definitiva, el Congreso tendrá 30 mujeres y 27 hombres.

Esta cifra representa el nivel más alto de paridad de género en la historia de Costa Rica, superando el registro de 2022, cuando la conformación fue de 27 mujeres y 30 hombres.

Además, por provincia, San José, Alajuela y Puntarenas mantienen una representación equilibrada entre hombres y mujeres en las curules legislativas, con 9, 6 y 3 escaños respectivamente para cada género. En Cartago habrá el doble de mujeres (4) que de hombres (2); mientras en el resto de las provincias, las diferencias son mínimas, pues en Heredia y Guanacaste habrá 3 mujeres y 2 hombres. Limón es la única provincia con mayoría masculina, con 3 hombres y 2 mujeres.

Por edad, la legisladora más joven será la politóloga Joselyn Fabiola Sáenz Núñez, de 29 años (Cartago, Frente Amplio), mientras que la de mayor edad será la exministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, de 69 años (San José, Pueblo Soberano).

En cuanto a su formación profesional, la mayoría de las diputadas electas son abogadas, varias de ellas también notarias. El resto proviene de áreas diversas, como la geografía, la ciencia política, la educación, el trabajo social, la contaduría, la arquitectura, la administración de negocios, la psicopedagogía y la administración educativa, así como de la ingeniería industrial y el comercio internacional.

También figura una legisladora con maestrías en Salud Pública, y otra diputada electa que además de abogada también es pastora evangélica.

Laura Fernández gana la presidencia

En la contienda presidencial de este 2026, Laura Fernández Delgado fue electa este domingo como la presidenta número 50 de Costa Rica. Hasta el último corte, la politóloga obtuvo el 48,33% de los votos, imponiéndose al candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, quien alcanzó el 33,42%.

De acuerdo con el último corte del TSE, con el 93,79% de las mesas escrutadas, la jornada electoral registró una participación del 70%, dejando el abstencionismo en un 30%, la cifra más baja desde las elecciones de 1998.

Poder Legislativo y nuevas bancadas

Además del resultado en la contienda presidencial, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) consiguió la bancada legislativa más numerosa desde 1982, con 31 diputados, una cifra que solo había sido superada por el Partido Liberación Nacional (PLN) ese año, cuando obtuvo 33 curules.

El resto de los escaños se distribuyen de la siguiente manera:

PLN : 17 diputados.

: 17 diputados. Frente Amplio : 7 diputados.

: 7 diputados. Coalición Agenda Ciudadana : 1 diputado.

: 1 diputado. Unidad Social Cristiana (PUSC): 1 diputado.

En contraste, los partidos Liberal Progresista (PLP), Nueva República y Progreso Social Democrático (PPSD) desaparecen de la representación legislativa en este nuevo periodo.

Historia de mujeres en la política de Costa Rica

En el plano presidencial, Laura Fernández se convierte en la segunda mujer en asumir la Presidencia de la República, después de Laura Chinchilla, electa en 2010 por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Laura Fernández, tras ganar las Elecciones 2026. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Cabe recalcar que la participación política de las mujeres en Costa Rica alcanzó un respaldo legal más sólido con la entrada en vigencia del Código Electoral de 2009, que estableció la paridad de género en las papeletas y la alternancia obligatoria entre hombres y mujeres.

En el ámbito legislativo, la presencia femenina en la Asamblea Legislativa se remonta a 1953, año en que las mujeres participaron por primera vez en una elección nacional, tras la aprobación de la Constitución Política de 1949, que les reconoció el derecho al voto y a postularse a cargos de elección popular. Desde entonces, el país ha celebrado 19 procesos electorales legislativos.

En aquella primera elección, únicamente tres mujeres lograron una curul: María Teresa Obregón Zamora, Estela Quesada Hernández y Ana Rosa Chacón González, todas electas por el PLN.

Un avance clave se dio en 2016, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a los partidos políticos aplicar la paridad tanto de forma vertical como horizontal en las papeletas. Desde ese momento, las agrupaciones están obligadas a alternar hombres y mujeres no solo dentro de las listas de cada provincia, sino también en los primeros lugares de las candidaturas provinciales.

Luego, en las elecciones de 2022, la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa volvió a marcar un hito, al consolidarse la paridad como una práctica ya instalada en la conformación del Congreso. Finalmente, en 2026, ese proceso alcanza un nuevo récord con la elección de Laura Fernández como presidenta de la República y una fuerte presencia femenina en el Legislativo.