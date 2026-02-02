Política

Elecciones 2026 marcan récord de mujeres en la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Las elecciones de 2026 marcaron un récord de mujeres en la Asamblea Legislativa, con 30 diputadas electas y 27 diputados. Conozca cómo quedaría conformado el Congreso 2026-2030, según datos del TSE.

Por Yucsiany Salazar
San josé Centro
La conformación del Congreso 2026-2030 marcará un récord de participación femenina, con 30 diputadas electas, de acuerdo con resultados preliminares del TSE. (Alonso Tenorio/Atenorio)







