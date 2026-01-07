Laura Fernández ataca a Laura Chinchilla y esta le responde: ‘Su tono es grosero y populista, una mala copia de su presidente’

La expresidenta Laura Chinchilla se defendió de las acusaciones vertidas por la candidata presidencial, Laura Fernández.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) atacó a la expresidenta Laura Chinchilla, quien le respondió con un fuerte mensaje en redes sociales.

Fernández hizo una publicación para acusar a Chinchilla y a Luis Guillermo Solís de “reunirse, legitimarse y hasta tomarse fotos con dictadores y violadores de derechos humanos”, presentando fotos de ambos con los exmandatarios de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Raúl Castro.

Al respecto, la expresidenta de Costa Rica señaló que Laura Fernández “salió de su escondite, no para debatir con sus contrincantes, sino para atacarme a mí”, citando que ella no es candidata presidencial.

“En más de 40 años de carrera en el sector público internacional, acumulo fotografías con decenas de dirigentes de todo el mundo, pero eso no significa que haya compartido sus opiniones ni avale sus acciones. No encontrarán alusión positiva alguna de mi persona hacia ningún dictador que haya habitado este planeta”, defendió Chinchilla.

La expresidenta dijo que es válido recibir críticas contra su gestión, pero no admite “que se cuestionen mis convicciones democráticas“, al tiempo que calificó de “descontextualizadas” las fotos que presentó Fernández.

En el video, la candidata del chavismo presentó fotos de las reuniones que sostuvieron ambos exmandatarios con esas personas que ejercían la presidencia de algunos países latinoamericanos. Además, agrega una foto de Solís con Nicolás Maduro, presidente venezolano recientemente detenido por Estados Unidos.

Laura Chinchilla y Laura Fernández

La exmandataria defendió su labor: “Goberné con apego a la Constitución y las leyes y traté con respeto y dignidad a periodistas y a funcionarios. Hoy sigo luchando junto a activistas y víctimas de diversas dictaduras en el mundo.

“Por esas vivencias que he podido escuchar, del testimonio de tantas víctimas de tiranías que he escuchado, me queda claro que, en todos los casos, el camino se inició a donde hoy se encuentra Costa Rica”, dijo Chinchilla.

La expresidenta añadió que la candidata del PPSO no la silenciará “con tácticas de intimidación como las que acostumbra su gobierno (de Chaves)”. Además, sostuvo que Fernández habría leído un discurso que le dio Pilar Cisneros y afirmó que su tono fue grosero y populista, lo que, a su criterio, la deja como una “mala copia” del presidente Rodrigo Chaves.