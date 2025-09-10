Foros

Propuesta del voto femenino en Costa Rica fue rechazada 14 veces; ya son 75 años de ese logro

Se presentaron proyectos en 1890, 1913, 1917 y 1920, todos infructuosos. Luego, la Liga Feminista Costarricense dio la batalla en 1925, 1929, 1931, 1932, 1934, 1939, 1940, 1943, 1945 y 1947. La entonces Asamblea Nacional Constituyente lo aprobó finalmente el 20 de junio de 1949

Por Tomás Federico Arias Castro
La Liga Feminista de Costa Rica fue quizás el germen de organización más eficaz del siglo XX, liderado por las mujeres y encabezado por ellas.
La Liga Feminista se constituyó en el primer espacio de encuentro y lucha de las mujeres costarricenses. Las asistentes escogieron a Ángela Acuña Braun como primera presidenta; de vicepresidenta, a la educadora guatemalteca Esther de Mézerville Osaye, y de secretaria, a la educadora Ana Rosa Chacón.







