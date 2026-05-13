El País

Juzgado impone medida cautelar contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

El exdiputado figura como imputado en un expediente en el que se investigan tres denuncias por presunto abuso sexual

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Por Natalia Vargas
Fabricio Alvarado atiende al Juzgado de Desamparados para recibir medidas cautelares. En las fotos tenemos a Fabricio Alvarado y su abogado Eric Ramos y a la demandante Alicia Castillo con si abogado José Andrés Pacheco.
Fabricio Alvarado ingresó al Juzgado de Desamparados la mañana de este miércoles, para la audiencia de medidas cautelares. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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