Juzgado impone medida cautelar contra Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

Fabricio Alvarado ingresó al Juzgado de Desamparados la mañana de este miércoles, para la audiencia de medidas cautelares.

El Juzgado Penal de Desamparados resolvió este miércoles que el exdiputado Fabricio Alvarado deberá cumplir una sola medida cautelar mientras continúa la investigación en el expediente penal en el que figuran tres denuncias sobre presunto abuso sexual.

Según confirmó José Andrés Pacheco, el abogado de una de las denunciantes, la jueza que conoció el caso definió que Alvarado tiene prohibido contactar, perturbar o de interferir con las presuntas víctimas y testigos, de cualquier forma.

Así lo solicitó el Ministerio Público durante la audiencia de medidas cautelares esta mañana.