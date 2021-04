Sabemos, además, que ese electorado conforma dos mercados políticos con demandas diferentes. El mayoritario es el de los millennials, los menores de cuarenta años, desapegados de las marcas partidarias. Muy castigados por la crisis, demandan empleo, derechos y un mejor futuro. El segundo mercado es el de los roquemix, como yo, muchos con partido: quieren seguridad y pensiones. Atender ambos segmentos plantea un dilema a los candidatos. El panorama, insisto, está claro, palabras más, palabras menos. En cambio, creo tener un mejor pronóstico con respecto a las elecciones legislativas. No me refiero a la distribución de curules entre partidos, porque presumo que quedarán muy repartidas y nuevamente sin nadie con mayoría. Me refiero al perfil predominante de quienes llegarán a ser diputados.