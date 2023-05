Paradoja chilena

La dialéctica de resultados opuestos a los buscados acecha la historia. La tradición judía lo resume con ironía en el dialecto yidis, del alemán “Der Mensch tracht, un Got Lacht”. Esa versión la popularizó Woody Allen, quien dijo: “Si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes”. Esa dialéctica nos golpea una y otra vez.

La errática trayectoria de la reforma constitucional chilena es la más reciente ilustración de las antítesis escondidas detrás de todas las tesis. La elección de delegados a la Convención Constituyente de este mayo dio un giro de 180 grados a la conducción ideológica de la sustitución de la Constitución heredada de Pinochet. Se impone el relato.

Los levantamientos populares del 2018 echaron por la borda la percepción idealizada que teníamos del modelo chileno, como paradigma exitoso del neoliberalismo en América Latina. Aquel que siempre buscábamos emular. Ya no. El descontento de brechas que solo los chilenos conocían los llevó a la calle y casi ocasionó la caída del gobierno de Piñera.

En el último minuto, hubo un gesto de salvación. Un consenso de partidos ofreció cambiarlo todo con una nueva constitución. Solo se opuso la extrema derecha del Partido Republicano de Kast, pinochetista sin complejos. Fue el momento de ascenso de la marea roja que también llevaría a Boric a la presidencia. El cambio era ilusión compartida.

El pueblo se decidió, masivamente, por una nueva carta magna, y los delegados que el pueblo escogió eran de una aplastante mayoría de izquierda. Se sintieron empoderados para redactar un texto que representara a su corriente, no a Chile. El texto fue puesto a referendo. Chile no se sintió reflejado en él y dijo que no.

Se logró un nuevo consenso para un segundo intento, esta vez lleno de salvaguardas. De nuevo, la extrema derecha de Kast se opuso. En un nuevo capítulo se eligieron otros delegados, con avasallador ascenso de la derecha y dominio de la extrema derecha, que ahora podrán imponer todos sus criterios en el nuevo texto constitucional.

Quien no quería el cambio, ahora dirige el rumbo. Para escapar del neoliberalismo, se terminó en manos neoliberales. El ascenso de la izquierda condujo a la victoria de la derecha. Estando aquí, advierto los contrasentidos de la paradoja chilena, que desde allá nos mira.

Velia Govaere, exviceministra de Economía, es catedrática de la UNED y especialista en Comercio Internacional con amplia experiencia en Centroamérica y el Caribe. Ha escrito tres libros sobre derecho comercial internacional y tratados de libre comercio. El más reciente se titula “Hegemonía de un modelo contradictorio en Costa Rica: procesos e impactos discordantes de los TLC”.