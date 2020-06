Joseph E. Stiglitz: premio Nobel de economía y profesor distinguido de la Universidad de Columbia, es economista principal en el Roosevelt Institute y fue vicepresidente sénior y economista principal en el Banco Mundial. Su libro más reciente se titula “People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent” (hay traducción al español: “Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar”).