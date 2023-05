El último clavo

Desde el espacio democrático de una opinión disidente, me sobrecoge el desatino escandaloso de la aciaga decisión que cierra el primer año del mandato Chaves. No dejo a la imaginación los impactos devastadores del cierre de los programas de informática de la Fundación Omar Dengo. Es una tragedia in fieri, o sea, en pleno proceso deconstructivo, para esta generación de estudiantes. Frente al MEP, debería ser colocado un rótulo de advertencia: “¡Cuidado! Políticos trabajando”.

