Sacerdote de Palmares arremete contra vacunación obligatoria y código QR durante misa

El cura Kenneth Castillo ha emitido comentarios en contra de las medidas sanitarias desde el inicio de la pandemia. Foto: Diócesis de Alajuela

Un sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en Palmares de Alajuela, arremetió contra las medidas de vacunación obligatoria y la solicitud de código QR para ingresar a comercios, durante una misa celebrada la mañana de este domingo, según relató un feligrés de apellido Ramírez a La Nación.

Se trató del cura Kenneth Castillo, quien hizo estas manifestaciones en la celebración de las 9 a. m., narró el vecino de Palmares, de 31 años, quien pidió mantener en reserva su identidad.

“Hoy (domingo) en la misa comenzó a hablar de las medidas que tomó el Ministerio de Salud para diciembre. Dijo que estaba en contra de la implementación del código QR, porque era imponernos algo para entrar a un lugar donde de por sí teníamos que pagar para consumir, entonces, que para él era inconcebible y que solo era ‘otra de las genialidades del Gobierno’.

“También dijo que por dicha los obispos se han ‘amarrado los pantalones’ para no solicitar el código QR en las misas, así con esas palabras lo dijo. Al final alegó que la vacunación no debería ser obligatoria porque cada persona debería ver si se vacuna o no, que eso no debería ser ‘un asunto del Gobierno’ y que nos estaban limitando las libertades con esa medida”, contó el asistente a la eucaristía, donde según dijo había cerca de 300 fieles, quienes aplaudieron las palabras del cura.

La diócesis de Alajuela confirmó que el sacerdote hizo las manifestaciones, pero alegó que solo se trató de “una opinión personal” y se disculpó por el hecho. “Entendemos el contexto litúrgico público en que se dieron (las afirmaciones). Lamentamos que las palabras del padre Kenneth fueran mal interpretadas”, dijo.

Contrario a lo dicho por el cura, la diócesis alajuelense aseguró que la vacunación en este tiempo de pandemia es muy recomendable para todos y hasta un acto de caridad con los demás para preservar comunitariamente la salud.

“Ante el requerimiento del código QR, la Conferencia Episcopal ha realizado una aclaración ante el Ministerio de Salud y se ha llegado finalmente a la no necesidad de presentar este código si se guardan las medidas oportunas de distanciamiento y demás. No va esto en contra de la muy recomendada vacunación, simplemente constata la dificultad que resultaría obtener este código y presentarlo para bastantes personas que asisten a los templos”, rectificó la autoridad religiosa.

Se eximirá la presentación del código cuando a las ceremonias religiosas acudan menos de 500 asistentes y se guarde la distancia de 1,8 metros entre personas o burbujas. Se mantiene además el uso de mascarilla.

[ Iglesias exentas de código QR si cultos no exceden 500 personas ]

Este diario intentó hablar con el cura Castillo pero este rechazó la entrevista al indicar que no va a dar “ninguna declaración”. También se solicitó una reacción a la Conferencia Episcopal, pero señalaron que no van a pronunciarse.

Desde el púlpito

De acuerdo con Ramírez, esta no es la primera vez que el cura Castillo hace ese tipo de aseveraciones desde el púlpito. En otras misas ha dicho que la restricción vehicular sanitaria “es una estupidez”.

Este domingo, añadió el feligrés, el religioso también manifestó que “el poder corrompe” en alusión al Gobierno, y que él va a seguir denunciando las medidas sanitarias porque “nadie lo va a callar”.

Según dijo el fiel católico, a él le preocupa que Castillo aproveche el púlpito para hacer afirmaciones contrarias a la salud pública, principalmente porque ya se ha explicado en varias ocasiones que la vacunación obligatoria y el código QR ayudan a generar ambientes más seguros y saludables tanto para empleados y clientes, además de avanzar en la protección de toda la población.

Kenneth Castillo llegó a la parroquia de Palmares tras renunciar a la iglesia de Zarcero en 2017, luego de verse envuelto en un escándalo por haber despedido al señor Evangelista Blanco como encargado del mantenimiento del muy conocido parque de ese cantón. El escultor posteriormente recuperó su empleo y recibió una disculpa de parte de la Iglesia católica por la situación.

[ Iglesia se disculpa con don Evangelista y le devuelve puesto en parque de Zarcero ]