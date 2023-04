Zapote explora candidatos en PUSC y PLP para competir con Rodrigo Arias el 1.° de mayo

La Presidencia de la República explora si algún diputado de oposición se postula para competir con el liberacionista Rodrigo Arias por la presidencia de la Asamblea Legislativa, el próximo 1.° de mayo, de cara al segundo año de labores del actual periodo constitucional.

Hasta el momento, Zapote sabe de intenciones legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Liberal Progresista (PLP), pero espera a que confirmen las candidaturas.

En una reunión celebrada el martes por la noche, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, consultó a voceros del PUSC, el PLP y Nueva República (PNR) si existen postulaciones diferente a la de Arias, el único que ha confirmado su aspiración.

En la cita estuvieron Daniela Rojas y Alejandro Pacheco, del PUSC; Eliécer Feinzaig, del PLP, y Fabricio Alvarado, del PNR.

“Si le puedo resumir la reunión, el oficialismo tiene necesidad de tener toda la información sobre la mesa para poder tomar la decisión. Ese es el punto, quiénes juegan; hay alguien que juega o nadie juega.

“Nosotros les pedimos información a los jefes de fracción, que si había alguien interesado, si había algún nombre sobre la mesa y por ahora no hay ninguno”, explicó vía telefónica Pilar Cisneros, del gobernante Partido Progeso Social Democrático (PPSD).

La diputada agregó que una conversación con Liberación Nacional (PLN) se dejó para una reunión aparte porque es el único partido con una candidatura oficial, la de Rodrigo Arias. A esa cita, aseguró Cisneros, convocaron a Óscar Izquierdo, jefe entrante del PLN, y al propio Arias.

“¿Al Frente Amplio (FA) por qué no se le invitó? Muy fácil, ellos siempre votan por ellos mismos y no tienen ningún interés en participar del Directorio, no tenía ningún sentido”, afirmó.

Cisneros aseguró que hay gente en el PUSC que quiere la presidencia, y que Gilberto Campos, del Liberal Progresista, también ha dicho que quiere, pero enfatizó que una cosa es decir que quiere y otra postular su nombre.

“No hay ahorita ninguna postulación. Les pedimos que nos dijeran si había alguna, y no hay ninguna”, dijo.

El jefe de Nueva República, Fabricio Alvarado, dijo que hay varios escenarios posibles, unos que él dice desconocer hasta ahora y confirmó que había escuchado el interés de Campos.

“Tendríamos que analizarlos como fracción, igual que los otros escenarios, para seguir la negociación de aquí al 1.º de mayo”, comentó Alvarado.

En el caso de Eliécer Feinzaig, jefe del PLP, declaró que el presidente Chaves tuvo interés en hablar sobre la composición del Directorio de la Asamblea, pero que no se tomó ningún acuerdo en la reunión.

“Se analizaron las candidaturas que hay, o las posibilidades, y más que todo se hizo un análisis del panorama, pero nada más que eso, nada en concreto. No se acordó absolutamente nada”, dijo.

Por lo pronto, Pilar Cisneros aseguró que el PPSD no postulará a nadie para la presidencia legislativa, este año.