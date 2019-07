“Me siento orgulloso de un país que logra poner en funcionamiento la planta geotérmica más moderna de la región; me siento orgulloso del mercado Chorotega, el más moderno de Centroamérica; me siento orgulloso... que se haya completado la remodelación del templo de San Blas; me siento orgulloso de los muchachos y muchachas, más de 2.000, que en seis meses han avanzado en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua; me siento orgulloso de un equipo que ha garantizado más de 14 inversiones de más de $400 millones”, reseñó Alvarado.