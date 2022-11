Seis partidos políticos están ‘en coma’: uno llevó a cuatro diputados al Congreso

Seis partidos políticos de escala nacional se esfumaron y están inactivos. Aunque técnicamente no están cancelados, no tienen representación vigente para participar en procesos electorales.

En el club de las agrupaciones políticas nacionales en el olvido están Renovación Costarricense, Unión Nacional, Alianza Patriótica, Avance Nacional, Centro Democrático y Social, y Patria Nueva.

Algunas de ellas solo nacieron para debutar en una elección presidencial y otras alcanzaron incluso la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ninguna tuvo los votos suficientes para ganar una elección nacional o para estar en segunda ronda electoral.

De acuerdo con Martha Castillo, jefe de Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo Elecciones (TSE) la inactividad de un partido político se alcanza cuando no tiene estructuras vigentes ni ha hecho el intento por renovarlas un año posterior a su vencimiento.

Esas estructuras vencen cada cuatro años y para renovarlas se deben realizar asambleas partidarias que se inician en los cantones.

Los partidos políticos adquirieron esa condición en enero de este año, cuando el TSE emitió que certificó ese estatus, sin embargo, podrían renacer con solo cumplir con el requisito de renovación, explicó Castillo.

Sin estas organizaciones, todavía quedan otros 26 partidos políticos nacionales activos. En las elecciones del 2022, participaron 25 agrupaciones con candidato presidencial.

Menos jugadores Copiado!

El Partido Renovación Costarricense, fundado por el pastor Justo Orozco, es el que más representación ha tenido de los seis inactivos. Incluso alcanzó la presidencia legislativa.

Esta agrupación fue fundada en 1995 y desde entonces tuvo representación en la Asamblea Legislativa en cuatro de las últimas siete elecciones nacionales.

Orozco fue diputado en los periodos 1998-2002 y 2010-2014; Carlos Avendaño, también pastor quien luego fundó el Partido Restauración Nacional, fue diputado en el 2002-2006; mientras que en el 2014, la agrupación alcanzó el histórico de dos diputados: Gonzalo Ramírez, quien fue presidente legislativo; y Abelino Esquivel, ambos también pastores.

En el 2017, Justo Orozco dejó la agrupación y la presidencia fue asumida por Ramírez, quien en ese entonces era diputado, aunque luego renunció en el 2021 para aspirar de nuevo a una diputación por el Partido Costa Rica Justa.

Sobre el olvido del partido, Orozco indicó que luego de su renuncia la agrupación no logró buenos líderes, por lo que su ocaso no le sorprende. Señaló que en su caso, el amor por la política “murió”, por lo que no regresaría a esas arenas.

El Partido Renovación Costarricense tuvo su mayor votación en las elecciones 2014 cuando Orozco fue el candidato a la presidencia de la República. Para la papeleta presidencial obtuvo 16.700 votos, y para diputados 83.000.

También está Alianza Patriótica, agrupación inscrita en el 2009, que tuvo como candidato en las elecciones 2010 a Rolando Araya, exdiputado, quien militó para el Partido Liberación Nacional (PLN) y en las últimas elecciones presidenciales del 2022 fue el aspirante de Costa Rica Justa, otra agrupación reciente.

La Alianza Patriótica tuvo entre sus líderes a Mariano Figueres, y se aliaron al entonces candidato del Partido Acción Ciudadana y luego presidente de la República, Luis Guillermo Solís (2014-2018).

Unión Nacional es de los últimos partidos que el TSE declara inactivos fue fundado en el 2005 y está pendiente la publicación de la resolución que así lo declara. Esta agrupación llevó a José Manuel Echandi al cargo de diputado en el periodo 2006-2010.

De hecho, Echandi fue fundador, en el 2013, de otro de los partidos que ahora entra en estado de inactividad, Avance Nacional, del cual él fue candidato presidencial en el 2014.

Las otras dos agrupaciones inactivas fueron inscritas en el 2013 para promover candidatos presidenciales en las elecciones nacionales 2014.

En ese grupo está Patria Nueva, que en el 2014 lanzó como candidato presidencial al exdiputado liberacionista, José Miguel Corrales. En esas filas compartió con Célimo Guido y ambos protagonizaron, en el año 2020, movilizaciones contra el Gobierno.

También en el 2013 se fundó el Partido Centro Democrático y Social, del que fue parte la exvicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón (2014-2018), quien renunció ese mismo año como presidenta suplente y debutó en la fórmula presidencial del 2014, junto a Luis Guillermo Solís.

Castillo explicó que un partido inactivo no implica la desinscripción porque para efectivamente “desaparecer” tendría que haber obtenido, en una elección, menos votos de las adhesiones necesarias para inscribirse que son 3.000 para los partidos de escala nacional y 1.000 para los provinciales.

En las pasadas elecciones nacionales, las 25 agrupaciones que llevaron candidato a la presidencia de la República obtuvieron al menos 3.000, por lo que pueden mantenerse en la contienda, en tanto tengan sus estructuras vigentes.

De hecho, tres agrupaciones que sí estuvieron en la papeleta presidencial están pendientes de renovar sus estructuras y han solicitado autorización al TSE para hacer las asambleas partidarias. Se trata de los partidos Alianza Demócrata Cristiana, Integración Nacional y Restauración Nacional.