¿Qué haría con la gente de su iglesia que se oponía a ese camino? “Había personas que me hacían la vida bastante difícil, me la volvían de cuadritos en la tal directiva que yo tenía. Y le pregunté al hermano Otoniel, fue mi última pregunta, ‘¿hermano qué debo hacer yo con estos hermanos que me estorban tanto?‘. Un gran consejo que me dio, me dijo ‘un autogolpe, date un golpe de Estado y quítalos y establece el gobierno apostólico’. Y entonces así aparecí yo, a la iglesia, reuní a la directiva y dije: “Hermanos, hoy ustedes, vamos a escribir una nueva página en la historia, todos ustedes están destituidos. A partir de ahora, ya no será un gobierno democrático, sino será un gobierno teocrático, Dios gobernándonos de acuerdo a sus principios”.