“Me pareció que era honesto decir lo que pienso y, en realidad, yo he estado muy cerca de la fracción (del PLN) desde el 2018, le he dado mi opinión sobre temas difíciles, y he estado muy cerca de Carlos Ricardo y le reconozco los méritos de tomar decisiones difíciles. Lo han criticado mucho y me ha parecido injusto y quise hacerle una manifestación de que me identifico con su visión”, dijo Arias a La Nación.