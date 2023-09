Luz Mary Alpízar apela a ética de 9 diputados para que renuncien de inmediato al PPSD

La legisladora Luz Mary Alpízar, presidenta de Progreso Social Democrático (PPSD), apeló a la ética de los nueve diputados dirigidos por Pilar Cisneros para que renuncien de inmediato a este partido, después del llamado que les hizo la Asamblea Nacional del PPSD el domingo.

El órgano partidario los instó a dimitir porque ellos anunciaron su apoyo público a otra agrupación política, de nombre Aquí Costa Rica Manda, aunque la ley prohíbe la doble militancia.

Alpízar dijo que, así como la Asamblea Nacional del PPSD les abrió las puertas para llegar al Congreso sin conocerlos, por un asunto de confianza, estos diputados deben aceptar el llamado a renunciar.

Los instó a respetar la institucionalidad del partido y la institucionalidad democrática del país, y no jugar con el marco legal.

Según la presidenta del PPSD, el partido tiene suficiente evidencia para separar a los nueve diputados, pero los asambleístas prefirieron solicitarles la dimisión para evitar gastos innecesarios al Estado en la atención de procesos.

Alpízar añadió que, si sus compañeros no dimiten, la Asamblea Nacional ya respaldó al Comité Ejecutivo para proceder, sin necesidad de un procedimiento interno, a la luz de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El TSE determinó que los partidos pueden declarar renuncia de hecho si una persona participa en asambleas o convenciones de otro partido, por ejemplo, o si contribuye económicamente a otra agrupación, entre otras circunstancias.

La presidenta del PPSD agregó que Pilar Cisneros, Waldo Agüero, Manuel Morales, María Marta Padilla, Jorge Rojas, Paola Nájera, Ada Acuña, Daniel Vargas y Alexánder Barrantes no aportan cuota de militancia al PPSD ni el 3% que establece el estatuto para los diputados.

Según dijo, el choque obedeció a las prácticas tradicionales de la política electoral, que se evidenciaron con el proceso de elecciones municipales.

Explicó que, para el proceso venidero, el PPSD no podía comprometer la palabra con nombres para las papeletas y, entonces, vino un movimiento de desacreditación hacia el partido, mediante lo que ella califica de “aspiradores políticos” que succionan electoralmente.

Alpízar: ‘No hay más camino’

Alpízar argumentó: “Si las acciones demuestran que ya no hay voluntad para permanecer en este partido, ellos tienen que estar afuera. Es decir, aquí no hay más camino. Ellos mismos han dicho que no los representamos, que ya encontraron un partido; han ido a actividades políticas de otros partidos”.

La dimisión implica que los diputados dirigidos por Cisneros perderían recursos como personal de fracción.

La presidenta del PPSD había solicitado al jerarca legislativo, Rodrigo Arias, declarar independientes a sus nueve compañeros por su apoyo a otro partido, así como cesar a siete asesores de fracción y poner las plazas a su disposición.

No obstante, Arias rechazó la petición al decir que una manifestación pública no podía ser considerada una renuncia.

Alpízar insistió en que, si a estos diputados se les dio una oportunidad de buena fe, no es posible que se queden en la fracción del PPSD.

“Por favor, no juguemos con la institucionalidad. Si todos los costarricenses tomamos ese ejemplo de brincarnos la cerca, estamos dando un mal ejemplo a nuestras generaciones y a nuestros ciudadanos

“Si ya ellos decidieron que no quieren estar aquí, que es su gran derecho, entonces no se queden aquí, eso es de lógica”, agregó.

Alpízar sostuvo que el comité ejecutivo tiene todo listo y, una vez que se separe a los nueve legisladores, la decisión sería reportada al TSE, para que se determine si deben salir de la fracción.