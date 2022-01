Laura Arguedas, vicepresidenta de Figueres, da positivo en prueba de covid-19

Laura Arguedas, candidata a la segunda vicepresidencia en la fórmula del aspirante presidencial, José María Figueres, dio positivo en la prueba de covid-19 este martes, a 12 días de las elecciones.

El equipo del Partido Liberación Nacional (PLN) informó de que la candidata se encuentra bien, aunque con algún malestar.

“Por las condiciones de la pandemia y entendiendo el riesgo que implica nuestro trabajo de campo, me he realizado tres pruebas en los últimos 15 días. Luego de pasar el fin de semana con cierta alergia y algo de tos, por responsabilidad con las personas y mis compromisos presenciales en la campaña, hoy me hice la tercer prueba de covid 19 y salió positiva”, informó la candidata en un comunicado oficial.

Arguedas tenía previsto participar este miércoles en una actividad partidaria en la que aparecerán juntos, por primera vez, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla (2014-2018), y Figueres, en un evento en el que presentarán un programa para las mujeres.

“Lamentablemente no podré estar mañana en el evento de mujeres que estamos organizando y he cancelado los otros compromisos presenciales para el resto de la semana. En tanto la salud me lo permita, estoy agendando de forma virtual distintas reuniones y encuentros con diversos sectores”, agregó Arguedas.

El equipo de prensa de Figueres agregó que el candidato no ha estado en contacto directo con Arguedas desde la semana anterior, por lo que este no deberá guardar aislamiento. Sí tendrán que aislarse dos asesores y el chofer de Arguedas, por disposición del Ministerio de Salud.

La semana anterior, la autoridad sanitaria acortó los plazos de aislamiento para pacientes positivos de 10 a siete días.

Figueres debió aislarse hace unos días cuando su esposa Cinthya Berrocal dio positivo por covid-19. Sin embargo, el aspirante presidencial dio negativo en las dos pruebas que se realizó, por lo que pudo continuar la campaña.

El exmandatario (1994-1998) indicó, este lunes, que finalizó sus giras y que respeta a cabalidad los protocolos sanitarios para evitar un contagio, especialmente días antes de las elecciones nacionales.

Actualmente, la candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, se mantiene cumpliendo una orden sanitaria por contagio por covid 19, resultado que recibió el pasado domingo.

