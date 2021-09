Investigación sobre narco en política naufraga en Asamblea

La independiente Zoila Volio preside la comisión sobre penetración del narco, junto con el liberacionista Jorge Fonseca como secretario. (Aarón Sequeira)

Con seis votos a favor y uno en contra, los diputados de una comisión especial aprobaron este martes cerrar la investigación sobre la penetración del narco en la política y pasar directo a la etapa de redacción de un informe, sin realizar nuevas entrevistas a personas que puedan aportar datos.

Lo moción aprobada la presentó la legisladora Restauración Nacional (PRN), Floria Segreda Sagot. La propuesta la apoyaron, en la deliberación, la legisladora Karine Niño, de Liberación Nacional (PLN), y el independiente Erick Rodríguez Steller. Ellos declararon que el tiempo de esta investigación se podría dedicar a otros asuntos y a otras comisiones parlamentarias.

La moción fue presentada este martes, a las 9:01 a. m., en la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur, bajo el argumento de que la comisión “ha recibido a la fecha a una gran cantidad de personas en audiencia”.

Segreda alegó que se recibieron funcionarios del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), diputados y exdiputados, un ministro, un solo alcalde, una embajadora y un expresidente de la República.

Sin embargo, la audiencia con el jerarca del OIJ, Wálter Espinoza, no se ha realizado y solamente se han realizado 12 sesiones del órgano investigador. En cada una de las sesiones, se han producido choques entre diputados, más que consultas a los comparecientes.

Floria Segreda fue la congresista que mocionó para anular las audiencias previstas para los sospechosos de integrar una banda narcotraficante que se habrían reunido con varios congresistas, en especial con Óscar Cascante, del PUSC.

Para eliminar esas audiencias, Segreda tuvo el apoyo de Karine Niño, Erick Rodríguez Steller, el también verdiblanco Jorge Fonseca; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y la presidenta del foro, la independiente Zoila Volio.

En el caso de Rodríguez, atacó al oficialista Luis Ramón Carranza y le dijo que solo hace acusaciones sin pruebas y, nuevamente, lo criticó porque “el PAC se financió con una estafa”.

“Esta comisión, señora presidenta, yo creo que ya es hora de que se cierre. Esta comisión no va para ningún lado, y para venir a oír shows políticos y afirmaciones temerarias del diputado Carranza, lo que estamos es perdiendo el tiempo. Mejor nos dedicamos a hacer cosas que beneficien a la patria”, dijo.

De inmediato, la liberacionista Karine Niño dijo que “el diputado Carranza debería denunciar lo que tenga que denunciar y, si no, que vaya a resolver sus problemas a otro lado”.

“Es hora de que nos pongamos serios y si esta comisión no tiene para dónde, si no tiene pruebas, son puros chismes, historias y novelas, entonces para qué estamos aquí. Ustedes no tienen idea de la cantidad de proyectos que tengo pendientes en la comisión de Económicos y la de Internacionales, que yo presido. Esto está mal, no va para ningún lado”, dijo la verdiblanca.

La moción de Segreda estaba por debatirse en la comisión, y propone que se cierre la etapa de audiencias y se entre en periodo de redacción de los informes finales luego de las audiencias del director del OIJ, Wálter Espinoza, y el ministro de Seguridad, Michael Soto, que se realizarían la próxima semana.

Noticia en desarrollo