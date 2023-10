Fabricio Alvarado pide a Rodrigo Chaves no polarizar a la población

Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), hizo un llamado al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que no polarice a la población respecto a los temas de discusión nacional sobre los cuales el Poder Ejecutivo difiere del Legislativo.

“A lo que nosotros apelamos, por parte del Gobierno, es a que tenga madurez y entienda que no podemos estar polarizando, ni nos podemos estar enojando, porque esa será la dinámica.

“En algunos casos, coincidiremos con unos (partidos políticos) y, en otros, con otros. Y no ayuda en nada, no suma en nada el estar polarizando y peleándose con el que no votó en la misma línea mía en este tema en específico, porque más adelante, quizá, voy a necesitar el apoyo de esos votos para otro tema en particular”, expresó el legislador, luego de una reunión entre la bancada del PNR y la ministra de la presidencia Natalia Díaz.

La jerarca habló con los legisladores sobre el crédito por $700 millones con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) para infraestructura en riesgo inminente, por el cual Chaves ha venido presionando al Congreso para que se apruebe, incluso lanzando una plataforma digital para que las personas puedan escribir a los legisladores, a sus correos o redes sociales, para solicitarles que respalden el empréstito.

Alvarado cuestionó las intenciones del Poder Ejecutivo de usar una herramienta como esta y el mensaje que podría enviar a la opinión pública.

“Una iniciativa como estas puede crear una percepción negativa hacia la población de que el Gobierno quiere, pero los diputados no, cosa que es completamente falso y cosa que se ha repetido ya en algunos temas y que hoy mismo aprovechamos para hacerle la crítica a doña Natalia, de que no se puede polarizar a la población prácticamente en todos lo temas”, indicó el diputado.

Por su parte, la ministra de la Presidencia resaltó la importancia de mantener una sana relación entre el Ejecutivo y las fracciones legislativas de oposición, pese a los fuertes enfrentamientos de las últimas semanas.

“Diferencias van a haber siempre entre un Poder Ejecutivo y una oposición; es parte de la dinámica del sistema de pesos y contrapesos, pero lo que yo siempre insisto, es que esta relación no puede deteriorarse ni desaparecer. Es una relación que tiene que existir, que todavía quedan dos años y medio, que la gente está esperando que las cosas caminen en el país”, expresó Díaz.

Las tensiones entre ambos poderes de la República se elevaron el pasado 26 de setiembre con la aprobación del resello de la ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea, con lo que se rechazó el veto parcial que emitió el mandatario.

Por esta decisión, Chaves calificó de “cínico”, “vergonzoso” y “antipatriótico” el voto de los 38 diputados a favor del resello y aseguró que, con dicha actuación, los legisladores perdieron la autoridad moral para seguir hablando sobre el combate contra la evasión y la elusión fiscal.

Días después, la fracción del PNR acusó de traición al gobierno por incumplir compromisos asumidos por Chaves durante la campaña electoral, en relación con la agenda programática que impulsa esa agrupación.

Alvarado dijo que este tema no fue discutido durante el espacio con Díaz, debido a la participación de otros funcionarios, como el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alejandro Picado, y del viceministro de Egresos de Hacienda, Luis Molina, quienes acompañaron a la ministra de la Presidencia durante la reunión.