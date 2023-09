Estafadores simulan voz del doctor Marco Vinicio Boza para vender supuesto medicamento

El médico Marco Vinicio Boza, especialista en Cuidados Intensivos, denunció que personas inescrupulosas crearon videos en los que utilizan su imagen, e intentan simular su voz, para difundir mensajes falsos con el fin de estafar con actividades que ponen en riesgo la salud.

Según explicó el profesional, durante las últimas semanas circulan videos que fueron editados con inteligencia artificial para hacer creer que él recomienda el consumo de un producto para disolver coágulos en la sangre.

Boza indicó que el video fue usado para estafar, pues recibió información de que individuos inescrupulosos vendieron unidades del supuesto medicamento en ¢50.000, en la zona norte del país.

“Hace una semanas, tuvimos la oportunidad de estar revisando un video que fue generado con inteligencia artificial en el que el simulador de voz, con una voz bastante similar a la mía, pero no exacta, trato de recomendar el uso de un producto que supuestamente disuelve coágulos en la sangre.

“Una verdadera barbaridad, mentira tras mentira. Lamentablemente, a partir de ese tipo de publicaciones se venden productos fraudulentos que engañan a la gente. Me cuentan que con ese video se vendieron algunos productos en el norte del país en ¢50.000 el pote que alcanzaba para 20 días nada más”, detalló el médico.

El producto que se recomendaba en los videos supuestamente mejoraba la circulación y el funcionamiento del corazón, cerebro y pulmones.

“Desafortunadamente, la gente sigue creyendo que todo lo que se publica en Facebook es real y que todas las cosas que salen en redes sociales son verdaderas, que son veraces; desafortunadamente esto dista mucho mucho de la realidad”, agregó el doctor Boza.

Médico lamentó que personas crean informaciones malintencionadas e hizo un llamado a dudar de los contenidos colgados en redes sociales.

Otra de las publicaciones falsas que está circulando en redes sociales sobre el especialista en Cuidados Intensivos asegura que asistió a una entrevista a la cadena televisiva CCN, en la que supuestamente fue agredido por el entrevistador.

Esta información también fue descalificada por Boza, quien dijo que se trata de una campaña de desinformación en la que se hace uso de su imagen para crear especulación y aprovecharse de las personas.

“La nueva publicación me la hicieron conocer el día de hoy (9 de setiembre) mis compañeros, mis colegas, que estaban sorprendidos, llamándome y escribiéndome para preguntar si estoy bien, pues aparentemente fui agredido por un..., no sé si un periodista o un presentador de televisión.

“Se dice que yo estaba defendiendo la vida de los ancianos y que por alguna razón este hombre, que aparece con un saco oscuro en la parte inferior derecha de la imagen, habría recurrido a la violencia; me habría agredido posiblemente por mis posibles argumentos”, dijo.

En la imagen que circula del doctor aparece un montaje donde se le dibujaron golpes en su rostro con herramientas digitales; también aparece una presentadora, el logo de CNN en español y dos personas peleando. A estas últimas no se les aprecia el rostro.

“Hay que aclarar de forma tajante que se trata de una falsa publicación, que se trata de una falsa noticia, que en ningún momento yo he estado al aire en CNN en español. No he sido entrevistado absolutamente por ningún tipo de tema que tenga que ver con la tercera edad”, confirmó.

La imagen falsa viene acompañada de un texto donde se indica que el futuro de la cardiología en Costa Rica está en riesgo, pero esto también fue descartado por el especialista.

“Lo que dice ahí sobre la cardiología pues en realidad se lo sacaron de la manga, y tampoco tengo porque hablar mal de los cardiólogos de Costa Rica, a quienes les admiro y respeto respeto inmensamente”, agregó.