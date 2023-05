Diputados cuestionan veracidad de afirmaciones de Rodrigo Chaves sobre mejoría del país

Diputados de cinco fracciones legislativas criticaron ampliamente el mensaje presidencial que Rodrigo Chaves emitió este martes en el Congreso.

Tal como lo ordena la Constitución Política, los legisladores empezaron este miércoles sus intervenciones en el plenario.

Entre los señalamientos de los congresistas, estuvieron los reclamos por discriminación hacia las poblaciones afrodescendientes y de los pueblos indígenas, tal como lo enfatizó la liberacionista Sonia Rojas, quien lamentó esas ausencias en el discurso de Chaves.

“Ha tenido una agenda arbitraria. ¿Cuáles son los criterios para terminar con la Fundación Omar Dengo o la decisión de cortar con Cinde?

“Ha dinamitado los puentes con la Asamblea y no sabemos a quién creerle, si habla ahora de lograr acuerdos y compromisos entre poderes”, apuntó Andrea Álvarez.

De los más críticos, el guanacasteco Luis Fernando Mendoza dijo que en una ilusión como la de Chaves, los logros hasta brotan de las piedras, pero lamentó la incoherencia del mandatario en cuanto a cumplir lo prometido.

“Esta administración ha tenido una retórica cargada de contradicciones y tiene postrado a sectores como el agropecuario”, reclamó Mendoza.

El verdiblanco mostró a los parlamentarios videos de campaña en que Chaves anunciaba planes sobre el agro y conocimiento de la situación de la Fuerza Pública, pero también imágenes en que campesinos hablan de su difícil situación, así como el de la visita del presidente a delegaciones de policía, cuando reconocía que no sabía de esa realidad.

“Es mezquino el presidente en no reconocer que las buenas cifras macroeconómicas son producto de las decisiones de los anteriores diputados, con la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)”, dijo Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quien cuestionó que culpe a otros y no asuma sus responsabilidades frente a reclamos del agro y de la población por el costo de vida.

Mientras que Katherine Moreira Brown (PLN) calificó el país que pintó Chaves como “wonderworld” y no realmente Costa Rica.

La alajuelense Montserrat Ruiz (PLN) tildó de irresponsable al mandatario, por culpar de la situación nacional a los “jóvenes violentos”.

“El presidente es el único que anda seguro, porque anda armado, la inseguridad es parte de nuestra cotidianidad y las personas jóvenes no son agentes causantes de violencia, sino víctimas de la exclusión social”, apuntó Ruiz.

PUSC: ‘Es un discurso lleno de aspiraciones’ Copiado!

El jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, encontró una serie de incongruencias en el mensaje presidencial, pues Chaves dijo que iba a trabajar para los nadies, pero omitió decir las acciones para la gente bajo la línea de pobreza.

Pacheco alegó que oyeron un discurso “lleno de aspiraciones” y que se requieren hechos y acciones en educación, porque si no, “la Ruta de la Educación seguirá siendo un fantasma”. También clamó por acciones contra el cambio climático, que Chaves ni por asomo mencionó.

La limonense María Marta Carballo (PUSC) cuestionó la falta de claridad sobre la conclusión de la ampliación de la ruta 32 y dijo que en todos los cantones de esa provincia hay incertidumbre, en cuanto a infraestructura, seguridad, desempleo y abastecimiento de agua.

Vanessa Castro dijo que el mensaje de Rodrigo Chaves fue una ilusión y engaño verbal, al pretender convencer a través de las palabras y se convirtió “en un político más, que prefiere la popularidad al respeto”.

La socialcristiana comentó que el gobernante aprovecha los logros de otros y por eso repitió 12 veces la frase “prometimos y cumplimos” para hacer confusión mental.

“Se viste el presidente con ropa ajena, más claramente en la parte económica”, destacó.

‘No me gusta el ataque a la prensa, me pone nerviosa’ Copiado!

La vicepresidenta de la Asamblea, Gloria Navas, aseguró que Rodrigo Chaves presentó un “fantasy land” y negó que Costa Rica sea hoy así, sino que está sufriendo grandemente por pobreza, falta de educación, la falta de conectividad, entre otros aspectos.

“El problema número uno es la seguridad y el crimen organizado, es un problema estructural. Esta Asamblea ha sido responsable en eso. Hay temas de prevención y protección a la víctima en los que hay que trabajar”, alegó Navas.

La abogada declaró que a ella no le gusta el ataque a la prensa: “Me pone nerviosa el ataque a la prensa, porque si no tenemos prensa, no tenemos democracia, eso hay que pelearlo; en esos aspectos, señor presidente, no puedo estar de acuerdo”.

Jonathan Acuña, del Frente Amplio, negó que Chaves esté trabajando realmente para los nadie, pues los meses anteriores revelan que ha estado actuando para “los ticos con corona, pero no de los que habla el presidente, sino los que financiaron y favorecieron en su campaña”.

“Prometieron y omitieron información, le cumplieron, pero es a los ticos con corona, o sea, los que le financiaron. A Bernal Jiménez en la ruta del arroz, a Calixto Chaves en la ampliación de la concesión del puerto de Caldera y al embajador en México, el exdiputado Pablo Abarca, del PUSC”, reclamó Acuña.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), fue durísimo por la decisión de Chaves de rescindir el convenio para atracción de inversiones con Cinde, y lamentó profundamente la caída de Costa Rica en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras por acciones exclusivamente del presidente, por “sus constantes ataques a la prensa y su política de dificultar el acceso a la información”.

“Hubo muchas omisiones y muy notorias. La mayor omisión fue la alarmante y desagradable sorpresa fue la alarmante y desagradable sorpresa de rescindir el convenio con Cinde. Esta ha sido la alianza más exitosa del sector público costarricense”, dijo.

El liberal puntualizó que en el 2022, Cinde fue reconocida por quinto año consecutivo como la mejor agencia de promoción de inversión por el Centro Internacional de Comercio de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“La vil excusa no resulta creíble. (...). El día de ayer (martes) esta Asamblea escuchó la pieza de oratoria más populista que presidente alguno haya pronunciado en este recinto en al menos 40 años. Nadie come más o menos porque el presidente sea popular, las carreteras no están mejor, la desigualdas sigue siendo obscena y la pobreza no disminuye”, dijo.