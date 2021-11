Diputada María Vita Monge le dice misógino a Erick Rodríguez; él le reclama por hablarle de alcoholismo

Un fuerte choque entre la diputada María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el independiente Erick Rodríguez Steller se produjo en la sesión del plenario legislativo de este jueves, cuando la socialcristiana le reclamó a su compañero parlamentario por unas publicaciones en redes sociales contra ella.

La legisladora Monge tomó la palabra para decir que entendía los problemas de alcoholismo que tiene la gente y tildó a Rodríguez Steller de misógino, a lo que él respondió que ella no tiene ningún título que la faculte para hablar del alcoholismo de las personas y reclamó que, si él le dijera a una diputada “poca mujer”, se le irían encima.

El contexto del pleito viene de un día antes, cuando la socialcristiana emitió un discurso en el que aseguró que la próxima persona que ocupe la presidencia de la República difícilmente llegue al nivel de Carlos Alvarado.

Varios medios y páginas replicaron esa opinión de Monge Granados. En el chat de los diputados, la legisladora pasó el pantallazo de una publicación que habría compartido Rodríguez Steller, una noticia de un medio con la imagen de un personado animado chupando una media.

Cuando le hizo el reclamo en el plenario a Rodríguez Steller, la congresista dijo: “Sé los estragos que puede causar el alcoholismo en una persona, por eso he aguantado los comentarios que públicamente y por Facebook ha hecho el compañero Rodríguez de mi persona”.

“Don Erick, entiendo su problema de alcoholismo, pero una persona misógina, como usted, con los comentarios que usted se ha dejado hacer... No sé qué causó tanta reacción en los medios, él toma una publicación de elmundo.cr, le pone una imagen y eso es misógino, y violencia política. (...) Lo que usted hace es de un hombre, no, no, usted es muy poco hombre, qué pena que ponga tan mal a las mujeres de este plenario”, dijo Monge en plenario.

En su respuesta, Rodríguez Steller cuestionó qué pasaría si él le “pegara” cuatro gritos como dice que se los “pegaron” a él en su curul. “No sé por qué la cancha no está pareja, sí para un lado y no para el otro”, dijo.

“Yo no hice ningún montaje, repliqué lo que publicaron El Observador, La República y una página que se llama ‘Usted no es mi presidente’. (...) Eso se dijo aquí, como pública fue la gritada que me pegaron a mí y por caballerosidad me quedé callado. ¿Qué pasa si uno hace lo mismo y yo trato de poca mujer a alguien aquí? Eso no es machismo”, dijo.

Un día antes, el miércoles durante un debate sobre las pruebas FARO en el plenario, María Vita Monge dijo que “con toda la pena, creo que le va a costar mucho al próximo presidente llegarle a la altura a don Carlos Alvarado, que sí ha tenido la capacidad de hacer las cosas correctamente”.

“¿Les duele? Ahí sí me vuelven a ver, les va a doler. Don Carlos (Alvarado) no le ha tenido miedo a nadie aquí, les guste o no les guste”, había dicho la congresista del PUSC, en el plenario.