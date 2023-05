Jefes del MEP alertan sobre ‘riesgos técnicos y pedagógicos’ en nuevo programa de informática

“Riesgos técnicos, pedagógicos y eventualmente jurídicos”. Esa es la alerta que hicieron funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la nueva estrategia de enseñanza informática que se pretende implementar a partir del 2024, luego de la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD), que por décadas se encargó de esa labor.

Las advertencias están contenidas en un informe de empleados en cargos de jefatura de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Educación (DRTE) que es la unidad que se encargaría de la materia, enviado a su superior, Fressy Aguilar.

“El objetivo del presente oficio es alertarla a usted y a través suyo a las autoridades superiores, sobre situaciones que consideramos de riesgo y salvaguardar nuestra propia responsabilidad administrativa y profesional; todo dentro del marco de los deberes funcionariales que corresponden a nuestros cargos de jefaturas de nivel técnico”, dice el documento.

No puntualizan, sin embargo, las situaciones que consideran de riesgo y que podrían implicar responsabilidades posteriores.

Advierten, además, de que el MEP, y en este caso la DRTE, solo pueden implementar planes de estudio debidamente aprobados por el Consejo Superior de Educación (CSE) y que dicho órgano solo avaló la propuesta de la cartera, pero no la ejecución de esta.

“Nuestra observación respetuosa y de alerta que le hacemos en aras de evitar errores técnicos, jurídicos y administrativos, es que el PNFT (Programa Nacional de Formación Tecnológica), como documento oficial de enseñanza y de planificación educativa aún no existe y por consecuencia, no se puede modificar, reestructurar o en forma alguna cambiar el quehacer de la DRTE, de su personal y del personal académico del MEP”, aseveran.

La ministra Anna Katharina Müller ,en compañía de sus viceministros, anunció el pasado 20 de abril el fin del convenio con la FOD e informó sobre la nueva estrategia. (Diego Bosque)

Señalamientos Copiado!

Aunque el MEP insiste en que la nueva estrategia se presentará entre octubre y noviembre y se implementará en el 2024, los encargados de la DRTE realizaron una serie de observaciones por considerar que no hay una ruta clara. Así lo hicieron desde el 11 de abril, en la reunión donde se les presentó un PowerPoint con las ideas.

Algunos de los señalamientos que reiteraron son:

En la presentación no se describen los conocimientos, habilidades y actitudes que se desean lograr con el estudiante.

Se advirtió de que, antes de pensar en las herramientas digitales ( hardware y software ), primero se debe describir con detalle qué se espera lograr con el estudiante.

y ), primero se debe describir con detalle qué se espera lograr con el estudiante. Se ha solicitado la colaboración de funcionarios del Departamento de Gestión y Producción de Recursos y del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación, para la construcción de ítems para “diagnósticos” de docentes, estudiantes y centros educativos; sin embargo, lo elaborado no tiene el rigor científico que requiere una consulta de este tipo y no responde a los documentos oficiales del MEP”.

Se debe generar un plan estratégico a largo plazo, con definición de metas y productos.

Falta definir las formas en que se asegurará el soporte técnico de todos los dispositivos que actualmente estarán en los centros educativos.

Hay que plantear el esquema de aprovechamiento económico de los recursos.

La tarde de este martes, mediante un video, la ministra Anna Katharia Müller, insistió en que el MEP “sí tiene la capacidad para asumir el programa de tecnología informática”.

Explicó que el Consejo Superior de Educación se preocupó de que el programa anterior no era parte del currículum oficial, no se evaluaba, no había nota y por eso el 30% de los jóvenes no asistía porque “no había compromiso”.

Aseguró que para el nuevo plan, trabajan con los asesores pedagógicos y docentes, los cuales “están muy contentos”. En el video, incluyen manifestaciones de los asesores, quienes aseguran estar “agradecidos por la oportunidad”.

No obstante, en el documento, los jefes de la DRTE les insisten a Aguilar y a la ministra en la necesidad de diálogo dentro de la cartera.

“La comunicación y la planificación ordenada son prácticas esenciales para el buen proceder en la Administración Pública, razón por la cual, reiteramos las inconsistencias que hemos observado al inicio de este proceso, y las dejamos documentadas y advertidas, como corresponde a nuestra responsabilidad funcionaria y profesional”, explicaron.