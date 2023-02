Poeta Gioconda Belli rompe pasaporte nicaragüense: ‘No soy este documento’

En los últimos ocho días, las autoridades de Nicaragua quitaron la nacionalidad a más de 300 opositores del gobierno. Entre ellos, la poeta Gioconda Belli.

Belli reaccionó a la decisión de Daniel Ortega rompiendo su pasaporte, asegurando que a ella nadie le va a quitar la nacionalidad nica.

“Este pasaporte no me hace nicaragüense. No me quita la nacionalidad que hayan cambiado la Constitución, porque no la podían cambiar”, afirmó Belli en una entrevista en RTVE Noticias en España.

“Yo no soy este documento. Yo soy Gioconda Belli, una poeta nicaragüense y cuando la historia haya botado a estos tiranos, yo voy a seguir en los libros. No voy a dejar de ser quien soy”, dijo.

Opositores nicaragüenses consideran que los últimos hechos dejan ver que el régimen se debilita

La poeta cortó el documento con una tijera, mientras decía: “Mira lo que estoy haciendo. Que quede claro que no me van a amilanar. No voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento. Este documento, además, está emitido por un gobierno que yo desconozco porque ha asesinado, nos ha quitado la nacionalidad, nos declara traidores a la Patria sin ninguna razón. Yo lo que he hecho es escribir, escribir poesía, escribir artículos de opinión...”.

El gobierno de España se ofreció el viernes a naturalizar a 94 nicaragüenses declarados “traidores a la patria”, una semana después de hacer la misma propuesta a 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía por el régimen sandinista.

El ministerio español indicó además que está determinado a otorgar la nacionalidad española “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apatridia por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega”.