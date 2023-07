El nuevo crucero más grande del mundo está listo para zarpar: conozca al Icon of the Seas

El Icon of the Seas de Royal Caribbean International se erige como el crucero más grande del mundo, siendo llamado por algunos el Titanic del siglo XXI. Tras llevar exitosamente sus pruebas meses atrás, está listo para surcar los mares a partir del 2024.

Con sus 20 cubiertas, 365 metros de longitud y un peso de aproximadamente 250.800 toneladas, este verdadero ícono de los océanos, como lo dice su nombre en español, ofrece a sus pasajeros una experiencia histórica. Cuenta con siete piscinas, nueve jacuzzis, ocho vecindarios y seis toboganes.

En su interior, alberga 2.806 camarotes y tiene una capacidad para 5.610 vacacionistas en ocupación doble. Sumando a la tripulación, este coloso marino puede llegar a albergar hasta 7.600 personas en total.

Sumando a la tripulación y pasajeros, el Icon of the Seas puede transportar a 7.600 personas en total. Foto cortesía: Royal Caribbean International

Pruebas y preparativos Copiado!

La construcción del Icon of the Seas comenzó en el 2002 y recientemente completó sus pruebas en el mar, el pasado 22 de junio. Durante estas pruebas, se evaluaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración, según indicó un comunicado de la empresa.

Los exámenes finales de la embarcación se llevarán a cabo al cierre del año, con la participación de más de 2.000 especialistas a bordo. Posteriormente, el imponente crucero iniciará sus operaciones en enero del 2024, ofreciendo viajes de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami.

Los boletos, que salieron a la venta, se agotaron en menos de dos horas.

Experiencia única a bordo Copiado!

El precio del boleto para esta embarcación ronda los $2.180 (casi ¢1,2 millones), según informa el medio Xataka. El Icon of the Seas se encuentra en la Categoría 6, ofreciendo el parque acuático más grande en una embarcación, con seis toboganes, siete piscinas y nueve jacuzzis.

Además, el crucero cuenta con ocho vecindarios temáticos, entre ellos Chill Island, Surfside y Central Park, siguiendo el concepto de “la mejor propuesta para la familia”, según destacan desde la empresa.

El crucero cuenta con ocho vecindarios temáticos, entre ellos Chill Island, Surfside y Central Park, siguiendo el concepto de “la mejor propuesta para la familia”. (Royal Caribbean)

Por otro lado, CNN infomó de que la embarcación ofrecerá más de 40 opciones gastronómicas y una amplia variedad de entretenimiento, como karaoke, una pista de patinaje en hielo con shows diarios, teatros, comercios, cafeterías, canchas de fútbol y baloncesto, entre otros.

Con 28 tipos de alojamiento, el Icon of the Seas se convierte en el primer barco de Royal Caribbean International propulsado por gas natural licuado (GNL) y tecnología de pilas de combustible y energías limpias.

Antes del Icon of the Seas, el título de crucero más grande del mundo lo ostentaba el Wonder of the Seas, también perteneciente a Royal Caribbean International.