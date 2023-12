AMCO y empresa de dispositivos médicos abren 550 plazas de trabajo

AMCO, empresa especializada en el sector de la construcción, anunció la apertura de 50 nuevas plazas de trabajo para cubrir diversos roles, entre ellos operarios, peones de construcción y choferes de auto mezcladoras.

En un contexto similar, la Zona Franca Coyol comunicó la apertura de 500 puestos de trabajo en una compañía del sector de dispositivos médicos, ubicada en este parque empresarial. A pesar de la solicitud de La Nación para obtener el nombre de la firma, no se proporcionaron detalles adicionales en este momento.

Así lo indicaron ambas empresas mediante comunicados de prensa. AMCO explicó que la decisión de abrir estos puestos se debe al aumento en los proyectos de construcción, los cuales se distribuirán en áreas estratégicas como Alajuela, Grecia, San José, Heredia y Cartago.

Además, la firma destacó la posibilidad de trabajar en Guanacaste, ofreciendo hospedaje, alimentación y traslados como beneficios adicionales.

Los requisitos para la contratación en AMCO incluyen presentar cédula de identidad vigente, hoja de delincuencia con no más de un mes de emitida, certificado de vacunación contra el covid-19 con esquema completo y carnet de refugiado actualizado en caso de aplicar.

Por otro lado, Coyol Free Zone detalló que las nuevas oportunidades laborales estarán disponibles a partir del primer cuatrimestre de 2024. Entre los requisitos para participar en el proceso de reclutamiento se encuentran ser mayor de edad y contar con la educación primaria completa o haber aprobado el noveno año del colegio.

Para aquellos interesados en los puestos de operarios de manufactura, la empresa administradora de la zona franca subrayó la importancia de contar con conocimientos básicos en computación y matemáticas, así como experiencia en industrias como manufactura, médica, electrónica, alimentaria, textiles o afines.

La empresa de dispositivos médicos ofrece jornadas por turnos comprimidos de día y de noche, con horarios de domingo a miércoles de 6:00 a.m. a 6:00 p.m; miércoles a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m; domingo a miércoles de 6:00 p.m. a 6:00 a.m y miércoles a sábado de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Las personas interesadas en participar por uno de los puestos de la compañía de dispositivos médicos deben aplicar en un formulario publicado por la administradora de la zona franca.

Para aplicar a las 50 plazas de AMCO, se solicita a los interesados enviar su información al WhatsApp 8709-7009.