Mujeres entre 15 a 19 años pueden postularse a beca con proyectos de ciencia y tecnología

Mujeres jóvenes, de entre 15 y 19 años, que estén interesadas en proyectos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), pueden optar por una beca a través del programa MenTe en Acción.

El programa de la organización Ideas en Acción se caracteriza por desarrollar destrezas de liderazgo en las participantes y las incentiva a usar la ciencia y tecnología con un propósito. En sus 20 ediciones anteriores, benefició a más de 1.070 mujeres, que han desarrollado más de 170 prototipos de aplicaciones móviles, para proponer soluciones a situaciones como la pobreza, igualdad de género, hambre cero, entre otros.

Durante 11 semanas, las muchachas adquieren conocimientos básicos de lógica de programación y además desarrollan un prototipo de aplicación móvil proponiendo una solución alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Las muchachas trabajan en grupos, lo que les permite no solo conocerse entre ellas, sino también realizar trabajo colaborativo.

MenTe en Acción es un programa híbrido, es decir, las muchachas asisten a algunas clases presenciales y otras las toman en línea.

“Podemos tener ese poder de la presencialidad, con el que es posible crear una red fuerte de chicas y un grupo cohesionado, combinado con la maximización de recursos de las sesiones virtuales, en donde las chicas no tienen que invertir tiempo adicional desplazándose, sino que pueden aprovechar el tiempo al máximo”, explicó Melissa Monge, confundadora y directora ejecutiva de Ideas en Acción.

Una vez graduadas del programa, las jóvenes formarán parte de la Red Nacional de Mujeres en Ciencia y Tecnología (Red MenTe), donde podrán disfrutar de actividades exclusivas como charlas, capacitaciones, conferencias y cursos de temas relacionados a áreas STEAM. Además, tendrán oportunidades como becas académicas, certificaciones, pasantías y oportunidades laborales en empresas de tecnología.

¿Cómo participar?

Este programa ya ha becado jóvenes. Ellas dan fe del desarrollo que ha significado para sus vidas. Fotografía: MenTe

Las inscripciones están abiertas a través del formulario https://wkf.ms/42QiojA. Para postularse, las muchachas deben cumplir con algunos requisitos: contar con la disponibilidad de asistir y conectarse los sábados del 13 de mayo al 15 de julio, en horario de 9 a. m. a 5 p. m.

Adicionalmente, conectarse a la sesión introductoria el 10 de mayo a las 5 p. m. y estar dispuestas a invertir 2 horas al programa, durante la semana.

También es necesario contar con un acceso estable a Internet para conectarse a las sesiones y, sobre todo, tener mucho compromiso y dedicación.

“(El programa) me dio las alas que me hacían falta para tomar el rol de ser la primera Ingeniera en mi familia, de no tener miedo a exponer mi potencial, me dieron una familia extendida de amigas que admiro en cada una de sus áreas”, comentó Kenia Samudio, quien participó del MenTe en Acción en 2018.